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Bilgisayar oyununda karakter çalan hırsıza 3 yıl hapis cezası

Artık oyundaki karakterleri çalanlar 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak

11 Aralık 2017 06:47

Sanal dünyadaki oyunlarda yapılan hırsızlık dava konusu oldu. Mahkeme, online oynanan bir oyunda, başka bir oyuncunun sanal karakterini çalan zanlıların 'nitelikli dolandırıcılık suçu' işlediğine hükmederek 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanal dünyadaki rantın farkına varan hırsızlar hesapları tek tek ele geçirmeye başladı. Bu hırsızlık da dava konusu oldu.

Aylarca hatta yıllarca oyunlardaki karakterlerin değerlenmesi için uğraşan oyuncuların hesaplarını boşaltan hırsızlara mahkemeden hapis cezası çıktı.

2011 yılında online oyun oynayan kullanıcı, e-posta adresine girilerek oyun karakterinin çalındığı iddiasıyla dava açtı. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada zanlıya nitelikli hırsızlıktan 3 yal hapis cezası verildi. Ceza daha sonra iyi hal nedeniyle 2 yıl 6 aya indirildi. Mahkeme sanığın bilişim suçundan yargılanması için suç duyurusu kararı aldı.

6 yıl hapis istenecek

Yargıtay kararında suçun nitelikli hırsızlık değil, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme şeklindeki tek bir bilişim suçu olduğuna ve bilgisayar oyunlarındaki karakterleri çalanların da bu madde ışığında cezalandırması gerektiği belirtildi.

Artık oyundaki karakterleri çalanlar 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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