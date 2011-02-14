-BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAK İÇİN EVDEKİ ALTINLARI VERDİ İZMİR (A.A) - 14.02.2011 - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğun, bilgisayar oyunu oynamak için ailesinden habersiz getirdiği altınları kabul eden internet kafe sahibi hakkında, ''Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi'' suçundan işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, evindeki iki çeyrek, bir yarım ve bir tam altının yerinde olmadığını fark eden M.S. (49), oğlu O.S'nin (12), altınları bilgisayar oyunu oynamak için alarak Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokak'ta bulunan internet kafenin sahibi A.K'ye (27) verdiğini öğrendi. M.S'nin polise başvurup şikayetçi olması üzerine, Özkanlar Polis Merkezi'ne çağrılan internet kafe sahibi A.K'nin ifadesi alındı. Hakkında ''Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır'' hükmünün yer aldığı Türk Ceza Kanunu'nun 165. maddesi gereğince işlem yapıldığı öğrenilen A.K, savcının talimatıyla ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.