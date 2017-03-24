'Bilgisayar oynama' bahanesiyle evine çağırdığı erkek çocuklara cinsel istismarda bulunan kişiye 52 yıl hapis!

İzmir'in Konak ilçesinde, evine bilgisayarda oyun oynama bahanesiyle çağırdığı 10 ila 16 yaşları arasındaki dört erkek çocuğa defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hurdacı 33 yaşındaki Hüseyin E., 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA’da yer alan habere göre, Konak ilçesi 1'inci Kadriye Mahallesi'nde oturan bir kişi, hurdacılık yapan aynı mahalledeki Hüseyin E.'nin evine 10-15 yaşlarında erkek çocukların sürekli girip çıkmasından şüphelendi.

Geçen yıl, evden çıkan çocuklardan H.Y.'yi durdurup, içeride ne yaptıklarını sordu. H.Y., Hüseyin E.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi. Diğer çocuklar Ş.A., E.Ş., H.Y. de hurdacının kendileriyle zorla ilişkiye girdiğini söylemeleri üzerine durumu polise bildirdi.

Polis tarafından gözaltına alınan ve bekar olan Hüseyin E., emniyette verdiği ifadesinde, ilk önce 2007 yılında, aynı mahallede oturan 10 yaşındaki Ş.A.'yı ağrıyan başına masaj yapması bahanesiyle, para verme ve bilgisayarda oyun oynama vaadiyle eve getirdiğini, daha sonra da istismarı sürdürdüğünü, diğer çocuklara da istismarda bulunduğunu itiraf etti. Bunun kendisinde bir hastalık olduğunu ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen Hüselin E. tutuklandı, hakkında dava açıldı.

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Çocuğu hile ile cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılanan sanık Hüseyin E., mağdur çocuklar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile sanık ve mağdur avukatları katıldı.

Mahkemede ifade vermeyeceğini söyleyen sanık Hüseyin E., "Bu çocuklar dışında başka mağdur çocuk yoktur. İddianamade belirtilen olaylar doğrudur. Ancak başka ayrıntılı bir şey anlatmak istemiyorum. Benim emniyette belirtiğim gibi bu konuda bir rahatsızlığım var. Rahatsızlığım konusunda bugüne kadar bir doktora da gitmedim. Tedavi olmadım. Maddi durumum iyi olmadığı için de bugüne kadar evlenmedim. Daha fazla savunma yapmak istemiyorum" dedi.

Pedagog eşliğinde, sanık ve yakınlarının olmadığı bir ortamda duruşma salonunda ifade veren mağdur çocuklar, başlarından geçen olayları ayrıntılı bir şekilde anlatıp, sanığın kendilerine porno film izletiğini ve istismarda bulunduğunu, şikayetçi olduklarını söyledi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve bu konuda rapor alınmasını istedi. Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti bu talebi yerinde görmeyip, sanık Hüseyin E.'yi ilk duruşmada, toplam 52 yıl hapis cezasına çarptırdı.