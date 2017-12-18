Bilgisayar nedeniyle çıkan yangında 20 kişi dumandan zehirlendi

Balıkesir'de bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangında apartman sakinleri ve yangına müdahale eden personelden 20 kişi dumandan zehirlendi. 8 kişinin durumu ağır.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 5 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında, apartman sakinleriyle yangına müdahale eden polis ve itfaiye personeli 20 kişi dumandan etkilendi. Durumu ağır olan 8 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Es-Ko Sitesi'ndeki 20 dairenin bulunduğu 5 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören komşular, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çelik kapıyı kırarak girdiler

Olay yerine giden polis ekipleri, yangının çıktığı ve 3 kişinin yaşadığı dairenin çelik kapısını kırarak içerideki vatandaşları tahliye etti.

Alevler içinde kalan daireden çıkan dumanlar apartman boşluğundan diğer dairelere de ulaşınca vatandaşlar balkonlara ve pencerelere çıkarak yardım istedi. Apartmanın beşinci katında mahsur kalanlar arasında 14 günlük bebeğin bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen bebek ve ailesine merdivenli araçla ulaşmaya çalıştı. Merdivenin ulaşamadığı bebek ve ailesine, gaz maskeli sağlık görevlileri gönderildi. Binadaki dumanın tahliye edilmesinin ardından bebek ve ailesi binadan çıkarıldı. Yangın 30 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı

5'i polis ve itfaiye görevlisi

Yoğun dumandan etkilenen 5'i polis ve itfaiye görevlisi olmak üzere toplam 20 kişiye 112 Acil Servis ekipleri, ambulanslarda oksijen verdi. Bunlardan durumu ağır olan 8 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yangının çıktığı apartman dairesi kullanılamaz hale gelirken ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.