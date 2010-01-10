Bilgisayar mağazasının ismi krokide

T24- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlatılan Çukurambar soruşturmasına neden olan en önemli belgelerden biri olan krokide subayların efadelerinde belirtildiği gibi büyük harflerle bilgisayar mağazasının ismi gösteriliyor.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlatılan Çukurambar soruşturmasının en kritik iki belgesinden birine Milliyet ulaştı. Başta Arınç olmak üzere siyasilerin evlerinin bulunduğu caddenin gösterildiği öne sürülen krokide, subayların ifadelerinde belirttiği gibi büyük harflerle bilgisayar mağazasının ismi gösteriliyor. Krokinin özensiz bir biçimde çizilmesi dikkati çekiyor.

Çukurambar'da 19 Aralık'ta Arınç'ın evine çok yakın bir bölgede yakalanan albay E.Y.B. ile binbaşı İ.G. hakkındaki suikast iddialarına iki belge kaynaklık etti. Bunlardan birincisi, albay B'nin önce yutmaya çalıştığı, sonra elinde sıkıca tuttuğu öne sürülen ve Arınç'ın oturduğu cadde ve apartmanın adresinin yazılı olduğu nottu. İkinci belge ise, olay yerinde bulunan iki araçtan birinden çıktığı öne sürülen ve bir örneğinin hazırlayan astsubayın evinde ele geçirildiği belirtilen krokiydi. Bu krokinin, başta Arınç olmak üzere takibe alınan ve suikast planlanan hükümet üyeleri ve siyasilerin oturdukları caddeleri gösterdiği öne sürüldü. Bu iddia, savcılık ve hâkimlik tarafından Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda kozmik arama yapılmasına kadar uzanan gelişmelerin dayanağı oldu.

Soruşturma açısından büyük önem taşıyan belgeye Milliyet ulaştı. İddiaların odağındaki krokinin özensiz biçimde hazırlanmış olduğu dikkati çekiyor. Krokide iki ayrı bölüm bulunuyor. Bölümlerden birinde, köşesinde "Sokullu" ifadesinin yazdığı bir yol gösteriliyor. Sonu okla işaretlenen yolun bitiminde düz bakıldığında, ne olduğu anlaşılamayan ancak dik olarak bakıldığında iki rakamı andıran işaretler yer alıyor.

İkinci ve daha kapsamlı bölümde ise bir ana cadde üzerinden çeşitli yollar tarif ediliyor. Ana caddenin çizildiği bölümde "köprü üstünden çık" ifadesiyle bazı işyerlerinin isimleri gösteriliyor. Bu bölümde oklarla istikametler tarif ediliyor.



Yolun sonu HP



Ana caddeden oklarla tarif edilen yolun bitiminde yuvarlak içine alınmış "HP" ifadesi bulunuyor. Bu ifade subayların tutuklanmaları istemiyle sorgulandıkları mahkemede de konu olmuştu. Seferberlik Bölge Başkanı Albay Y.A. mahkeme ifadesinde kroki için şunları söylemişti:

"Arabada bulunan krokiyi uzaktan gördüm. Daha sonra bunu araştırdım. Öğrendiğime göre astsubayımız M.U, bozulan bilgisayar yazıcımızı tamir için göndermiştir. Bu krokiyi, götürecek askere çizdirmiştir.

Yine öğrendiğim kadarıyla, krokiyi de astsubay U. çizmiştir. Krokiye rağmen asker HP'nin yerini bulamamıştır. Yardım aldığı polisin tarifi üzerine bulmuştur. Bu olay yaklaşık iki ay önce gerçekleşmiştir."



‘Okların yönünden bilgim yok’



Albay B. de ifadesinde "Araçtan çıkan krokiden, arama sırasına kadar haberim olmadı. Aramada bulunduğu söylenince gördüm. Olaydan sonra kendi aramızda konuşunca, bunun bilgisayar tamiri için Astsubay U'nun askere çizdiği kroki olduğunu öğrendim" demişti. B, krokideki okların yönleriyle ilgili soruyu da "Okların ters mi düz mü olduğundan bilgim yoktur" diye yanıtlamıştı.



İki kroki iddiası



Söz konusu astsubayın evinde yapılan arama sonucu da krokinin bir örneğinin bulunduğu iddia edildi. Astsubayın evinde bulunan krokinin, araçta bulunanla birebir aynı olup olmadığı sorusu da ortaya atıldı, iki krokide de "HP" harflerinin olup olmadığı sorusu gündeme geldi.

Mahkeme tutanaklarında ise, subaylara sadece üzerinde HP harflerinin bulunduğu ve araçtan çıkan krokinin sorulduğu görüldü.