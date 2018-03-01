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Bilgisayar korsanlarına operasyon: Mailleri ele geçirip 9 milyon liralık dolandırıcılık yaptılar

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek  9 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7'si yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı

01 Mart 2018 16:05

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)- ULUSLARARASI ticaret yapan firmaların mail hesaplarını ele geçirerek  9 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7\'si yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
Uluslararası ticaret yapan firma yetkilileri ticaret yaptıkları firmalardan alacaklarının başkalarının hesaplarına aktarıldığını belirleyerek İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine şikayetçi oldu. Siber polisleri, şikayetçi firmaların bilgisayarlarını inceleyerek mail hesaplarına gelen virüsün açılmasıyla şirket bilgisayarlarının bilgisayar korsanları tarafından \'Mailhack\' yöntemiyle ele geçirildiğini belirledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ödeme yapacak firmadan yardım istedi. Ekipler, \"Ürünleri teslim aldık, ödeme için proforma faturası bekliyoruz\" diye mağdur firmaya sahte bir mail attırtarak bilgisayar korsanlarını tek tek tespit etti.  

3 İLÇEDE OPERASYON
Banka ve mail hesaplarındaki izleri takip eden polis ekipleri 7\'si yabancı uyruklu 14 bilgisayar korsanının Şişli, Esenyurt ve Bakırköy\'de bulunan adreslerine operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Bilgisayar korsanlarının adreslerinde arama yapan polis ekipleri, 5 bin Euro ve 20 bin dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

9 MİLYON LİRAYI YURTDIŞI HESAPLARA YOLLAMIŞLAR
Polis ekipleri bilgisayar korsanlarının bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yaptığı incelemelerde 9 milyon 193 bin 826 lirayı yurtdışı hesaplarına aktardığını belirledi. Polis ekipleri durumu ilgili mahkemelere bildirerek paraların yatırıldığı banka hesaplarına tedbir koydurttu.
 
8 BİLGİSAYAR KONSANI TUTUKLANDI 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan bilgisayar korsanlarından 5\'i yabancı uyruklu toplam 8\'i çıkarıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 yabancı uyruklu şüpheli ise serbest bırakıldı
 
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