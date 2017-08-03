Bilgisayar korsanları, 140 ülkede 100 bin kamerayı hackledi

Yapılan araştırmada ev ve işyerlerine kurulan kameraların büyük bir güvenlik açığı nedeniyle tehdit altında olduğunu ortaya koydu. ABD'den sonra kameralarına en çok sızılan ülkenin Türkiye olduğu ortaya çıktı.

Bilgisayar korsanları, kablosuz iletişim ağlarıyla ekranlara görüntü aktaran teknolojiye 140 ülkede sızmayı başardı.

Araştırmada, güvenlik endişesiyle kurulan kameraların şifreleme sisteminin çoğunlukla kullanılmaması nedeniyle siber saldırılara açık hale geldiği aktarıldı.

Görüntülerin bir internet sitesi üzerinden canlı yayınlanması, özellikle Avrupa ülkelerinde endişe yarattı. Listede en çok sızıntının gerçekleştiği ülkeler listesinde Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Buna göre Türkiye'de sızılan kamera sayısı 2 bin 175 olarak açıklandı. Sitede yer alan korsanların bugüne kadar 100 bine yakın kameraya sızıldığı tahmin ediliyor.