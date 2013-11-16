Bilgisayar korsanına 10 yıl hapis

ABD’de Anonymous hacker grubuna bağlı bilgisayar korsanı Jeremy Hammond, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amerikan küresel istihbarat şirketi Strafor dahil olmak üzere, çeşitli devlet kurumlarına ait gizli belge ve yazışmaları kanunsuz bir şekilde ele geçirmekle suçlanan bilgisayar korsanı Jeremy Hammond, yargılandığı New York Bölge Mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28 yaşındaki Hammond'un işlediği suçlar arasında 860 bin çalışanı ve abonesi bulunan Stafor’un gizli belge ve yazışmalarını kanunsuz bir şekilde ele geçirmek, çeşitli kamu kurumlarına ait gizli yazışmaları takip etmek, çeşitli bankalara ait yaklaşık 10 bin müşterilerinin özel bilgilerini çalmak, 60 bin kredi kartı bilgilerini ele geçirmek bulunuyor.

Hammond ayrıca Wikiliks'e yardım ve belge sağlamak, ABD şirketlerine ait özel yazışmaları ve e-mailleri ele geçirmek, çalıntı kart bilgileri ile 700 bin dolarlık izinsiz işlem gerçekleştirmek gibi iddialarla da suçlanıyor.

Anonymous'a bağlı çalıştığını itiraf eden bilgisayar korsanı Hammond, verilen 10 yıl hapis cezasının ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.