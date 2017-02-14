Bilgin Gökberk'den Rıdvan Dilmen'e: Sorun 'evet' demen değil, Saray'a kanka olman

Cumhuriyet gazetesi spor yazarı Bilgin Gökberk, Sabah gazetesi yazarı ve NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in referandum için başlattığı 'evet' kampanyasına ilişkin olarak "Sorun 'evet' demen değil, Saray'a kanka olman" dedi.

Gökberk "Güçlü bir Türkiye istiyorum diyorsun, demek isteyip de diyemediğin şu; İktidarın gücün arkamda arkamın yine sağlam olduğu.'Güçlü olduğum' bir Türkiye istiyorum" diye yazdı.

Bilgin Gökberk'in Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Rıdvan bu defa Trt'den sormuş?



Cumhurbaşkanı onu hangi işe sokmuşmuş?



***

Kim kimi hangi hangi gazeteye tv'ye sokmuş, kim kimi hangi gazeteden tv'den çıkartmış en iyi bilen sensin.



İşin bu.



Bize mi soruyorsun?



***

Seni işe sokmamışlar belki.



Ama iş'ten çıkartmamışlar da..



Az şey mi bu?



***

Yine tane tane anlatalım



Senin yerinde ben olsam, kanka'larından çalıştığım her yere geldiği gibi Ferit bey'e ‘Kov bu adamı’ diye kaç telefon gelir?



Şahenk beni kaç saniyede kapı önüne koyar?



***

NusrET'e bile sokmazlar adamı valla.



***

Ntv'de çalışıp, hayır videosu çeksem, kaç dakikada fişim çekilir?



Program ortağın sevgili Güntekin evetçi mi hayırcı mı bilmiyorum, video çekip devletin sunduğu 2 seçenekten ‘hayır’ı seçsin gör bakalım neler gelir başına.



Sen bile onu kurtaramazsın!!



***

Konu Saray'a kanka olman, evet demen de değil.



Konu arkanda Saray, Ferit bey varken ‘hayır’cı arkadaşlarının da video çekip hayır diyebilmeleri için çaba sarfetmemen.



Konu bu.



***

Devlet 2 seçenek sunuyor.



Birini seçersen vatanperver oluyorsun, diğerinde vatan haini.



Medyada evet diyenin yolu açılıyor, hayır diyen kovuluyor.



Bir çift laf da bununu için etsene.



Konu bu.



***

Güçlü bir Türkiye istiyorum diyorsun, demek isteyip de diyemediğin şu;



İktidarın gücün arkamda arkamın yine sağlam olduğu..



'Güçlü olduğum' bir Türkiye istiyorum.



***

Cumhurbaşkanı başbakanken, Fenerbahçe stadında protesto edildiğinde, bunu hak etmiyor dedin.



Hak ediyor deseydin.



Ertesi hafta Ntv'de mi olurdun, kapının önüne mi konurdun?



***



Arif Kızılyalın ligtv'nin Katar'lı yeni sahiplerine soruyor.



Bizim lig için ödediğiniz parada sayın Cumhurbaşkanı ile olan iyi ilişiklerinizin rolü var mı?



Hayır diyor ceo.



Ki yüzde 100 var.



Adam hem kendi Saray'ını hem bizim Saray'ı zor duruma sokmak istemiyor.



Sen onun hayır dediğine de evet diyorsun.



Cumhurbaşkanı olmasa bu rakamlar olmazdı, ihale 7 dakka filan sürmedi ne ihalesi, 7 saniyede bitti diyorsun.



Hem ihaleye şüphe şaibe sokuyorsun.



Hem de ceo'yu, kanalı yerin dibine sokuyorsun.



Hem de ihale ihale diyen Gümüşdağ'ı aut'a atıyorsun.



***

Diyor ki;



Maaşımı dolarla alıyorum, 2.5'dan sabitledik, konu bile etmedim.



Bak Rıdvan!



Bizim mahalle’de nerdeyse herkes maaşını 0(sıfır)'dan sabitledi.



0.



Sıfır.



***



Maliyesi mahkemesi de cabası..



***

Çok ihtiyacı olanlar hariç, nerdeyse herkes 0(sıfır) lira alıyor.



***

Halktv'de konuğa ikram ettiğimiz çayı kahveyi bile genelde biz alıyorduk



***



Millet 3,5..



Sen 2,5..



Aman konusunu etme zaten.



Çooooook ayıp olur yeminlen.



***

Demiş ki:



Atatürk’ü de severim Cumhurbaşkanı'nı da.



Olabilir.



Konu bu da değil ama..



Atatürk yaşasa seni sever miydi?



Konu bu.



***

Olayı 1-2 cümleyle özetlersek;



Hakan Şükür çıktı, yerine Rıdvan girdi.



Maç devam ediyor.



***

Kulübe de sağlam.



Başakşehir'in açılışında sahneye çıkan turuncu formalı arkadaşlar, tv'lere serpiştirilen eski topçular ellerinde ‘evet’li video 'hazır ol' bekliyorlar.



***



Bak Rıdvan.



Ülkenin en büyük medya grubu olan Doğan'dan Fatih Çekirge Hürriyet'de evet oyu vereceğini yazdı.



Yazmaya devam ediyor.



Kanal D'den İrfan Değirmenci ve aynı grubun Posta'nın yazarı Hakan hayır dediler.



Doğan grubu ilkelerine göre taraf oldukları için işlerine son verildi.



***

Doğan ilkelerine göre Abdülkadir Selvi tarafsız.



Ama İrfan taraf.



Yersen!



***



Bak Rıdvan..



İrfan'ın programını hazırlayan müdür Ertuğrul Albayrak da İrfan ayrılınca, istifa etti.



İş bulamazsam hamburger satarım diyor.



Benim yazları pizza makarna sattığım gibi..



İşsizliğe parasızlığa çare çok, onursuzluğa yok.



***



Daha dün..



“Süleyman Seba sezonu Yeni Türkiye'ye hayırlı olsun” diyen, kapısında Türkiye yazan TC kurumunun başkanı olan TFF başkanı da evet vereceğini söyledi.



2 gazetesi var başkanın.



Patronun evet dediği yerde gazetecisi sıkıysa hayır desin bakalım.



***

Salak değiliz



Biz de biliyoruz



Hiç bişey yazmazsan, konuşmazsan, çiçek böcek dersen, twitter'ına kedi köpek koyarsan..



Ömür boyu aynı gazetede yazarsın.



Aynı tv’de konuşursun.



***



Ben eyvallah desem bile..



Mide isyan ediyor, kaldırmıyor, bulanıyor



Kusacak hale geliyorum.



***

Türkçesi;



Artık Burhan Kuzu varken İbrahim Kaboğlu’na gerek yok..



Çekirge, Selvi varken İrfan'a..



Rıdvan varken Hakan'a.



***

Yeni Türkiye’de projesi olanın değil kendisi proje olanın yolu açılıyor.



Misyonunu tamamlayan da evine yollanıyor.



***



Binali bey İzmir'e aday oldu, 1300 projesi vardı.



Olmadı.



Kendisi proje olunca..



Başbakan oldu.



***

Demirören de bir proje, Gümüşdağ da..



Hidayet de.



Rıdvan da..



Mesela Dursun Özbek de..



***



Kimi Saray'ın projesi, kimi ‘Derin Galatasaray’ın..



***



Daha dün Varlık Fonu kuruldu.



Bi sürü varlıklı şirket fona devredildi.



***



GS’nin de varlıkları vardı.



Artık yok.



Kim sat dedi, kim sattı?



Kim aldı?



***



Sonunda..



Özbek'in misyonu da ‘mutlu son’la bitti.



Filan falan..



***



Rıdvan'a son 2 soru..



1- Ligtv’de kimin yorum yapacağından sana ne, niye bu kadar mesai harcıyorsun, kanal memleket değiştirdi, adı değişti.



Hâlâ siz'e mi bağlı?



2- Hep soracağım unutuyorum.



Hürriyet'den kovulurken, kovulacağımı daha Hürriyet bilmiyordu.

Sen biliyordun.



Bir ara anlatır mısın olan biteni bi zahmet?



Nasıl oldu?



Yoksa vahiy mi indi?



Ya da rüyanda mı gördün?



***



Nokta.

