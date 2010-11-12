-BİLGİN: GEÇMİŞTE BİRİKTİRDİĞİMİZİ YİYORUZ ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, 9 ayda kredilerin yüzde 21 büyüdüğünü, mevduatın yüzde 11 arttığını hatırlatarak, ''Krediler 82 milyar TL büyümüş, mevduat 58 milyar TL artmış. Böyle giderse arada bir boşluk var. Çünkü Türkiye'de yeterli tasarruf da yok. Şu anda elbette ki likidite anlamında, sermaye yeterliliği anlamında geçmişte biriktirdiğimizi yiyoruz. Kesinlikle kaynaklarımızı çeşitlendirmek zorundayız. Vadeyi uzatmak durumundayız. Yeni enstrümanlar geliştirmek durumundayız'' dedi. Bilgin, ''49 oyuncumuzun (bankalar) genel müdüründen genel müdür yardımcılarına kadar kalp atışlarını izliyorum. Banka bazında bireysel tedbirler de alabiliyorum. X bankasına (sen dur), Y bankasına (sen devam et)... Bence asıl denetim budur ve sektör genelinde topluca tedbir, iyi işleyen bankaları cezalandırmaktır'' diye konuştu. ''Batılı muadillerimizden farklı olarak bankaları sıkıyoruz'' diyen Bilgin, ''Hala sıkıyoruz. Hala sert düzenlemelerimiz var'' dedi.