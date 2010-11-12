-BİLGİN: 2011 BANKALARI İZLEYECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, 2011'in rakamlarla, denetimlerle bankaları izleyecekleri bir yıl olacağını belirterek, ''Benim bankalara en büyük tavsiyem, BDDK Başkanı olarak; uzun dönemli performansınıza bakın, kısa dönemli işlere girmeyin ve adale gücünüze göre davranın ki, bugün alınan riskler ilerde başka şekillerde karşınıza çıkabilir'' dedi. Bilgin, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenen ''Kriz Sonrası Yeni Finansal Düzen'' başlıklı konferansın kapanışında, ''Dünyanın ana oyuncuları bu egoistik yaklaşımlarını sürdürürlerse muhtemeldir ki, biz Basel IV'ü de görürüz, Basel V'i de görürüz, bir dizi film gibi Basel'in silsileler halinde devamını da görürüz. O da muhtemeldir ki, her kriz sonrasında yeni Basel kurallarını hep beraber tartışırız'' diye konuştu. Bir banka veya finansal kuruluş aşırı kaldıraçla büyümüşse, eğer kriz olmuşsa burada bir sorun çıktığını ve bunun tek çözümünün küçülmek olduğunu belirten Bilgin, ''Ama diyet yapmak nasıl zorsa, biraz acı çekmek gerekiyorsa, maalesef Batılı ülkeler de bu diyette zorlanmakta... Gördüğümüz bu...'' dedi. Krizin finansal anlamda, bankacılık anlamında teğet geçtiği, Türkiye ve Kanada olmak üzere iki ülke olduğunu dile getiren Bilgin, ''Bu iki ülkenin en önemli ortak noktası, yerinde denetime verdikleri önemdir. Avrupa'da bankalar uzaktan gözetim, rakamlar üzerinden gözetim yaparlardı şu ana kadar. Ama siz eğer hem uzaktan hem elemanları bankalara yollamazsanız, bankacılarla konuşturmazsanız, bu iyi bir denetim değildir. Dolayısıyla muhtemeldir ki, bundan sonra önümüzdeki yıllarda Batı, inşallah yerinde denetimi tekrar keşfedecektir'' diye konuştu. Tevfik Bilgin, soruları yanıtlarken, ''Bankacılık sektörüne dönük olarak alınan munzam karşılıkların yükseltilmesi, KKDF oranının yükseltilmesi, kredi genişlemesine dönük uyarılar sektörü nasıl etkileyecek? Bu kararlar konusunda nasıl değerlendirmelere sahipsiniz? Bu adımları doğru buluyor musunuz?'' sorularına ''Konuşmamda aslında bu hususlara değindim. Ama sizin sorunuza -ben bu konuda daha önce sorulan bir soruya cevap vermiştim, sizler de bunları irdelediniz- vücut dilimle cevap vermek istiyorum. Siz gözlerime ve vücut dilime bakarsanız cevabı daha iyi algılarsınız'' karşılığını verdi. Gelişen dünyada Doğu ve Batı arasındaki birleşmenin ve bir anlamda güçler kaymasının da görüldüğünü kaydeden Bilgin, ABD'nin hala en büyük güç olduğunu ve ülkenin tüketiminin pek çok ülkeyi ayakta tuttuğunun altını çizerek, dengelerin bu çerçevede dizayn edileceği ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı görüşünü dile getirdi. Kredi hacminin düşürülmesi gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine, sektörün 2005 yılında 25 milyar TL kredi verirken, 2010'da 83 milyar lira kredi verdiğini kaydeden Bilgin, burada ertelenmiş bir tüketim talebinin söz konusu olduğunu ancak, kredilerin kullandırımının veya bankaların bu anlamdaki performansının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini söyledi.