Bilgi ve iletişim teknolojilerine ayrılan pay 2021'de düştü

Cumhurbaşkanlığı’nın verilerine göre, toplam kamu yatırımları içinde bilgi ve iletişim teknolojilerine ayrılan pay 2013 yılına göre yüzde 3,6 oranında azaldı. 2013 yılında yüzde 7,8 olan oran 2021 yılında yüzde 4,2’ye indi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı’nın Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu’na göre; 2002-2021 yılları arasında bilgi ve iletişim teknolojilerine (BİT) yapılan yatırımlar arttı. 2021 yılında 297 projeye, 5 milyar 888 milyon 128 bin lira ödenek ayrıldı.

Raporda; 1 ABD dolarının hesaplanmasında, 7 lira 67 kuruşun baz alınması dikkat çekti.

2014'te bitecekti ama halen kaynak ayrılıyor

2021 yılında BİT’te en çok pay Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrıldı. Bakanlığın, “Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)” projesi için 1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2010 yılında başlanılan ve 2014 yılında tamamlanacağı açıklanan ancak halen bitirilmeyen projeye ilişkin en son CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesine verdiği yanıtta, projenin tamamlanma yılının 2023’e ertelediğini ve şimdiye kadar KDV hariç 4 milyar 282 milyon lira harcandığını duyurmuştu.

İçişleri ve emniyetin payı adaleti geçti

Milli Eğitim Bakanlığı’na, FATİH projesi de dahil 1 milyar 165 milyon BİT bütçesi ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nı 636 milyon liralık BİT bütçesiyle İçişleri Bakanlığı takip etti.

İçişleri Bakanlığı’nın ardından 501 milyon liralık BİT bütçesiyle Emniyet Genel Müdürlüğü üçüncü sıraya yerleşti. İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 1 milyar 137 milyon liralık BİT bütçesi Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan paya yaklaştı. Adalet Bakanlığı için ayrılan BİT bütçesi 419 milyon lirada kaldı.

Oran arttı denildi, detaylarda düştüğü görüldü

Raporda kamu yatırımlarında BİT bütçesinin 2002’ye oranla 2021 yılında arttığı belirtildi. Bunun için, “2002 yılında yüzde 2,9’a tekabül ederken, bu oran 2021 yılında yüzde 4,2’e çıkmıştır” bilgisi verildi.

Ancak, rapordaki detaylı veriler; BİT yatırımlarının 2021 yılında düştüğünü gösterdi. Rapordaki “Kamu BİT Yatırımlarının Tüm Kamu Yatırımlarına Oranı” başlıklı tabloda en çok BİT yatırımının yüzde 7,8’şerlik oranlarla 2013 ve 2014 yıllarında yapıldığı ve 2015 yılı itibariyle bu oranın düştüğü görüldü.

BİT yatırımlarına, 2021 yılı fiyatlarıyla, 2013 yılında 224 proje için 6 milyar 952 milyon 146 bin lira, 2014 yılında 263 proje için 6 milyar 738 milyon 133 bin lira bütçe ayrılmıştı.

Sektörlerde başı yine eğitim çekti

BİT bütçelerine sektörler bazında bakıldığında en çok kaynağın eğitim sektöründe olduğu görüldü. Eğitim sektöründeki 17 projeye 1 milyar 447 milyon 418 bin lira ayrılırken, eğitim sektörünü 7 proje için 524 milyon 418 bin liralı kaynak ile ulaştırma ve haberleşme izledi. Enerji alanındaki 2 projeye ayrılan 452 milyon 728 bin lira BİT’deki en büyük üçüncü payı aldı. (ANKA)