Bilgi Üniversitesi'ndeki 8 Mart etkinliğinde kadınlara bıçaklı ve tekbirli saldırı!

Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde kadınların 8 Mart etkinliğine tekbirli, bıçaklı saldırı düzenlendi. Birgün'ün haberine göre, saldırıda yaralananlar olduğu belirtilirken, 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup, turnikelerden atlayarak içeriye girdi ve kadınların 8 Mart için kurduğu çadıra yöneldi. Tekbir ve bıçaklarla yapılan saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Bilgi Üniversitesi'nden açıklama

Üniversite, daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"8 Mart 2017, Çarşamba günü, güvenlik bariyerlerinin üstünden atlayarak santralistanbul kampüsümüze izinsiz giriş yapan 15-20 kişilik bir grup kampüsümüzde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak amacıyla stant açmış olan öğrencilerimize saldırmıştır. Güvenlik görevlilerimiz olaya anında müdahale etmiş ve çıkan arbede sırasında maalesef bir öğrencimiz hafif yaralanmış, bazı öğrencilerimiz ve güvenlik personelimiz darp edilmiştir. Konu derhal emniyet güçlerine iletilmiş ve kampüsümüze intikal etmelerinin ardından tespit edilip yakalanan 6 saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Saldırı sırasında kaydedilen bütün kamera görüntüleri, tanık ifadeleri ve diğer deliller de emniyet güçlerine verilmiştir. Üniversitemiz tüm saldırganlar hakkında savcılığa ilgili başvuruyu yapmak üzere gerekli süreci başlatmış olup, saldırganlar arasında yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri hakkında ayrıca disiplin soruşturması açmıştır. Üniversitemiz, konuya dair gerekli her türlü hukuki, idari işlemin sonuna kadar takipçisidir."

"Hesap soracağız"

Yeryüzü Kadınları'nın Twitter hesabından da saldırıya ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tekbirlerle kadınlara saldıran 30-40 kişilik erkek grubundan da kampüsleri, sokakları bize dar eden zihniyetten de hesap soracağız" denildi.

Öğrencilerden protesto

Saldırının ardından öğrenciler protesto düzenledi. Yönetime tepkilerini gösteren öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

Öğrencilerden okul yönetimine tepki

Yaşananlar üzerine öğrenciler okul yönetimine tepki gösterdi.

Öğrenciler yeni ‘güvenlik’ uygulamaları kapsamında geçtiğimiz günlerde uygulamaya konulan turnikeleri hatırlatarak güvenliklerinin sağlanmamasını protesto etti.

Rektöre saldırganların okulun öğrencileri olup olmadığını soran öğrenciler, “Bıçak çekildiyse okuldan atılacaklar mı” diye sorarken, rektör bu soruya kesin bir cevap vermedi.

Öte yandan Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, okulun yeni rektörüne tehdit aldıklarıyla ilgili daha önce dilekçe gönderdiklerini de hatırlattı ancak bu kez de rektör söz konusu dilekçeleri okumadığını söyledi.

Öğrenciler, yönetime şu sözlerle tepki gösterdi:

Bilgi’deki yeni ‘güvenlik’ uygulamaları

2007’den bu yana hizmet veren Bilgi Üniversitesi’nin Santralistanbul Kampüsü’nde ilk defa 1 Mart itibariyle ‘kontrollü geçiş’ uygulaması başlatılmıştı.

Uygulama uyarınca, akademisyen ve öğrencilerin turnikelerden kartlarını okutarak geçmeleri ziyaretçilerin ise farklı bir kapıdan kimliklerini bırakmak ve x-rayden geçmek kaydıyla okula girişleri mümkün.

Bilgi Üniversitesi’nde yaklaşık 30 kişilik bir grup 8 Mart standı açan kadın öğrencilere saldırdı. Saldırıda yaralananların olduğu öğrenildi.

"Yüzüme tekme geldi, gerisini hatırlamıyorum"

Saldırıda yaralanan İrem Esmer; "Bugün Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart etkinliğimiz vardı. 20 kişilik bir grup gördük. Masamız vardı. Masamızı devirdiler. Tekbir getirerek bize saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm, gerisini hatırlamıyorum. Yüzüme tekme geldi. Her sene yaptığımız gibi bu sene de standımızı açmıştık. 8 Mart'ı kutlarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştık. Okul öğrencisi olmayan grup turnikelerden atlayarak içeri girmiş. Yüzleri kapalıydı" ifadesini kullandı.