Bilgi Üniversitesi'nde porno protestosu

T24- Bilgi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler bitirme tezi olarak porno tezi veren öğrencinin tez jurisindeki 3 akademisyenin işten çıkarılmasını protesto etti. Öğrenciler, üniversite yönetiminin eylemi engellemek Santralistanbul kampüsüne giden servisleri iptal ettiğini ileri sürdü.



Saat 10'dan itibaren Bilgi Üniversitesi'nin Silahtarağa'daki Santralistanbul kampüsündeki öğrenciler, akademisyenler ve akademik özgürlüğü savunan birçok kişi bir öğrencinin bitirme tezi olarak porno film çekmesinin ardından iki öğretim üyesiyle bir öğretim görevlisinin işten çıkarılmasını ve üniversitede akademik özgürlüğün kısıtlanmasını protesto ediyor.

Topluluk protesto gerekçelerini "Üniversitenin velilerin baskıların göre şekilleniyor oluşu, üniversitelerin ticarethane olarak görülmesi, ticari kaygılarla başka bölümlerin kapatılması" olarak sıralıyor.

Öğrenciler üniversite yönetiminin eylemi engellemek için finalleri Dolapdere'deki kampüse taşıdığını Santralistanbul kampüsüne giden servisleri iptal ettiğini söylüyor.



Bilgi Üniversitesi’nde bir öğrencinin tez ödevi olarak porno film çekmesi ve sonrasında üniversitenin tez jürisindeki 3 akademisyenin ilişiği kesilmiş, Görsel Sanatlar bölümündeki harddisklere, hocaların araştırmalarına ve makale taslaklarına el konulmuştu.