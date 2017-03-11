Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilere bıçakla saldıran saldırganlar serbest bırakıldı

Bilgi Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği 8 Mart etkinliğine bıçaklı saldırıda bulunan ve kadın öğrencilere tekme atan 6 saldırgan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bilgi Üniversitesi öğrencileri, yönetimi suçladı. Açıklama yapan öğrenciler, saldırgan grup içinde daha önce de haklarında şikâyette bulundukları okul öğrencileri olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, öğrenciler saldırgan grup içerisinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu belirterek, haklarında daha önce şikâyetler yapıldığını belirtti. Akademisyenler de rektörlüğü suçlayarak "Üniversite fikir üretim yeridir. Fikir yerine kaba kuvveti ile var olabilenlerin üniversitede yeri yoktur. Mağdur öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve haklarında "darp" suçundan işlem yapılan 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Üniversitenin Eyüp’teki Santralistanbul Kampusu’nda, önceki gün 8 Mart etkinliği yapan kız öğrenciler, turnikelerden atlayarak bahçeye giren bıçaklı bir grubun saldırısına uğramıştı. Gruptan 6 kişi güvenlik görevlileri ve öğrenciler tarafından yakalanmış, olay yerine gelen polislere teslim edilmişti.