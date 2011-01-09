-BİLGİ ÜNİVERSİTESİNDE EYLEM KARARI ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası, İstanbul Bilgi Üniversitesinde örgütlenme çalışmasıyla başlayan, bir tez projesi nedeniyle 3 akademisyen işten çıkarılmasıyla süren gelişmeler karşısında üniversitenin tüm bileşenleriyle bir dizi eylem kararı aldı. ''Bilgi Sınavda!'' başlığı altında üniversitedeki ilk eylem yarın saat 10.00'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral kampüsü E1 binası önünde kitlesel bir basın açıklaması şeklinde gerçekleştirilecek. Bu eylemin ardından çeşitli yöntem ve araçlarla üniversitedeki her kesime yönelik ve onları da kapsayan etkinlikler düzenlenecek. Sendika, alınan kararın gerekçesini, ''sendikalaşma çalışmalarımızın başından beri tanık olduğumuz ve Bilgi'nin kendine has atmosferini bozmamaya dikkat ederek mücadele ettiğimiz, hukuk dışı, baskıcı ve ikiyüzlü uygulamalar, yaşanan son gelişmelerle zirveye ulaşmış durumda'' ifadesiyle ortaya koydu. Üniversite bünyesinde son 2 yıldır yaşananlar karşısında, tüm kesimlerin kaygılarını ve Bilgi'yi gözeterek, sendikalaşma çalışmalarının uzun soluklu bir mücadele şeklinde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu süreçte, çok çeşitli hukuk dışı, keyfi uygulamalar, baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına karşı mücadele ediyoruz. Yaşanan son olaylar ve tartışmalar karşısında, akademisyenlerden ve çeşitli kesimlerden yükselen tepkiler, bizlerin sürekli olarak vurguladığı gibi, İstanbul Bilgi Üniversitesinin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu göstermektedir. Bir tez projesi üzerinden patlak veren ve 3 akademisyen arkadaşımızın 'üniversiteyle ilişiklerinin kesilmesiyle' ve üniversite içinde bir korku ve baskı ve terör ortamı yaratılmasıyla ortaya çıkan gelişmeler karşısında, 10 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral kampüsü E1 binası önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Bu eylemin ardından çok çeşitli yöntem ve araçlar kullanarak mücadeleye devam edeceğimizin bilinmesini ve tüm Bilgi'lilerin ve demokratik kamuoyunun mücadelemize destek vermelerini istiyoruz.''