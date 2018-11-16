Bilgi Üniversitesi çalışanları: Kaygılıyız!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi çalışanları dekan, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın gözaltına alınmasına tepki gösteren bir açıklama yaptı. “Gözaltıyı kaygı ve üzüntüyle öğrendik” denilen açıklamada “Hakkında verilen gözaltı ve arama kararının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma haklarına aykırı olduğu kanaatindeyiz” denildi.

İstanbul Enmiyet Müdürlüğü'nün sabaha karşı düzenlediği operasyonlarda öğretim üyeleri gözaltına alındı. Operasyonun tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurduğu Anadolu Kültür adlı girişime yönelik olduğu, bu kapsamda girişimin yönetiminde oldukları gerekçesiyle Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Tarhanlı'nın çalışma arkadaşları tarafıdan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 16 yıldır dekanlığını üstlenen, ülkemizin önde gelen insan hakları akademisyenlerinden ve savunucularından biri olan kıymetli Dekanımız ve hocamız Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın sabah saatlerinde evinden gözaltına alınması ile başlayan gelişmeleri kaygı ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bilindiği üzere ceza muhakemesi çerçevesinde, hakkında suç isnadı bulunan kişilerin öncelikle ifade vermek üzere davet edilmesi gerekmektedir. Yine gözaltı kararının verilebilmesi, soruşturma yönünden zorunluluk bulunmasına ve somut delillerin varlığına bağlanmıştır. Temel hak ve özgürlükler ile ilgili bu kuralların Hocamız bakımından da uygulanması zorunluluğuna rağmen, hakkında verilen gözaltı ve arama kararının kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma haklarına aykırı olduğu kanaatindeyiz.

Sürecin, Hocamızın yıllardır savunuculuğunu yaptığı temel hak ve özgürlüklere riayet edilerek, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde ve masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı da gözetilerek sonuçlandırılmasını umuyoruz."