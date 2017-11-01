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Bilgi sızdırdığı öne sürülen FETÖ şüphelisi tutuklandı

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan ve devletin gizli bilgilerini terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) sızdırmakla suçlanan bili

01 Kasım 2017 01:04

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde Yunanistan\'ın Kos Adası\'na kaçmaya çalışırken yakalanan ve devletin gizli bilgilerini terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) sızdırmakla suçlanan bilişim uzmanı Hamza Demirezen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Kos adasına kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü FETÖ/PDY üyesi 18 kişiden biri olan bilişim uzmanı Hamza Demirezen, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Demirezen\'in bir dönem Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı\'nda (TİB) bilgi işlem ve teknolojilerinde uzman olduğu, hakkında Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü adına casusluk yapmak suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi. Demirezen\'in, \'Türkiye Cumhuriyeti\'nin bilişim sistemindeki verileri bozma\', \'Delilleri yok etme\', \'Sisteme veri yerleştirme\', \'Devlet bilgilerini FETÖ/PDY terör örgütüne ve yurtdışına sızdırma\' gibi suçlardan arandığı ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu da bildirildi. 

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