'Bilgi sızdırdığı bulgusuna rastlanmadı'

T24 - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bülent Arınç'a suikast girşimi" iddiası ile gözaltına alınıp daha sonra bırakılan 2 subayın peşinde oldukları "köstebeğin" bilgi sızdırdığına dair bir bulguya rastlanılmadığı açıklandı.



Genelkurmay Başkanlığı, Çukurambar'da "bilgi sızdırdığı iddiasıyla" izlenen personelin, bilgi sızdırdığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden yapılan yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde:



"Bilgi sızdırdığı iddia edildiği için hakkında bilgi toplama faaliyeti icra edilen ve yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, adı gündeme gelen askeri personele yönelik, bugüne kadar ileri sürülen bu iddiaları doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır."



'Suikast girişimi iddiası'ndan 'kozmik odalar'ın aranması sürecine



19 aralık günü Ankara'nın Çukurambar ilçesinde polis tarafında 2 subay gözaltına alınmış, üzerlerinden Bülent Arınç'ın evinin de bulunduğu, kağıda çizili bir kroki çıkmıştı.



Subayların, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast girişimde bulunacağı iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak savcılık sorşturma başlatmıştı.



25 Aralık cuma günüyse askeri savcılar eşliğinde, Seferberlik Tetkik Kurulu'nda bulunan ve devlet sırlarının muhafaza dildiği "kozmik odalar"da arama yapılmaya başlanmıştı.



Karargâh dinlendi mi?



Seferberlik Tetkik Kurulu'na gerçekleştirilen aramanın önünü açan sürecinse karargâhın dinlenmesi sırasında teknik takibe takılan bir konuşma olduğu iddia edilmişti.



Suikast girişimi iddiası sonrası savcılık talimatıyla 2 subay ve çevresidekiler teknik takibe alınmış, 24 aralık perşembe akşamıysa subayların şoförlüğünü yapan bir askerin telefon konuşması dinlemeye takılmıştı.



Askerin babasıyla gerçekleştirdiği iddia edilen konuşmasında "bazı belgelerin yakıldığını, bazılarınınsa tahrif edildiğini" söylemiş, bu konuşmalar üzerine 25 aralık cuma günü Seferberlik Tetkik Kurulu'ndaki "kozmik odalar"da arama başlatılmıştı.

