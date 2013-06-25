Bilgi Edinme Kurulu'na 2 milyonun üstünde başvuru yapıldı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun sunduğu “2012 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu" nu açıkladı. 2012 yılında, bilgi edinme başvurularının bir önceki yıla oranla yüzde 50 artarak 2 milyon 92 bin 463'e ulaştığı anlaşıldı. Başvurulardan 82 bin 814 adedi reddedildi. Başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların adedi 6 bin 32 oldu.Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na 2012'de bin 860 itiraz başvurusu, idari yargıya ise 840 başvuru yapıldı.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun "2012 Yılı Bilgi Edinme Genel Raporu" şöyle:

Başvuruların yüzde 92’sine olumlu yanıt verildi

Rapordaki verilere göre 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamına giren bütün kurum ve kuruluşlara 2012 yılı içerisinde toplam 2.092.463 adet bilgi edinme başvurusu yapılmıştır.

Bu başvurulardan 1.924.603 adedi olumlu cevaplandırılmıştır. Böylece kurum ve kuruluşlarımızca toplam başvuruların yaklaşık yüzde 92’sine olumlu cevap verilmiştir.

Başvurulardan 79.014’üne kısmen olumlu kısmen de olumsuz cevap verilmiştir. Bu sayının toplama başvurulara oranı ise yaklaşık yüzde 3,5’tur.

Başvurulardan 82.814 adedi reddedilmiştir. Böylece toplam başvuruların yaklaşık yüzde 4’üne olumsuz cevap verilmiştir.

Başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların adedi 6.032 olup toplam başvuru sayısına oranı ise yüzde 0,3’ tür.

Kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yüzde 50 arttı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruların artışı önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da devam etmiş ve bir önceki yıla oranla yüzde 50 artış olmuştur.

2012 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yıla göre talepleri karşılama oranı da artmıştır. Başvuruların ilk kez yüzde 90’dan fazla bir oranda olumlu cevaplandığı görülmektedir. (bu oran 2004 yılında %87,9, 2005 yılında %86,5, 2006 yılında % 86,4, 2007 yılında % 79,9, 2008 yılında %86,2, 2009 yılında %86,8, 2010 yılında %81,2, 2011 yılında ise %87,5 olarak gerçekleşmiştir.) Reddedilen veya bir başka deyişle olumsuz cevap verilen başvurular ise % 3,5 gibi çok düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. (bu oran 2004 yılında % 5,1, 2005 yılında % 8,6, 2006 yılında ise % 8, 2007 yılında %7,4, 2008 yılında %7,4, 2009 yılında % 7,5, 2010 yılında % 6,6 ve 2011 yılında % 6 idi. ) Dolayısıyla reddedilen başvuruların toplam başvurulara oranının ciddi bir şekilde düştüğü görülmektedir.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna 2012 yılında yapılan itiraz başvurularının sayısı 1860 (2011 yılında 1569) iken aynı yıl idari yargıya yapılan itirazların sayısı 840 (2011 yılında 720) olarak gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda hem Kurula yapılan itiraz sayısının hem de idari yargıya yapılan başvuru sayısının geçen yıla oranla artış gösterdiği anlaşılmaktadır.