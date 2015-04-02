Bilgi edinme hakkını nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz?

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24), UNESCO ve ACCESS Info ile birlikte bilgi edinme hakkının nasıl kullanılacağına dair iki günlük bir eğitim semineri düzenliyor.

10-11 Nisan tarihlerinde, Ankara'da yapılacak seminerde, Avrupa'daki resmî kuruluşlardan Türkiye hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi, bu konudaki uzman gazetecilerden öğrenip, onların deneyimlerinden somut düzeyde yararlanabileceksiniz.

Seminerde bilgi edinme hakkı, bilgi edinme stratejileri, bunun gazeteciler için önemi, veri gazeteciliği, Avrupa Birliğinden bilgi edinmek için başvuruda bulunmak gibi konularda doyurucu sunumlar bulacak, bu amaçla Türkiye için özel olarak hazırlanmış kılavuzdan somut bilgiler edinebileceksiniz.

Seminere Access Info Avrupa yöneticisi Helen Darbishire, araştırmacı gazeteci ve bilgi edinme özgürlüğü eğitmenleri gazeteci Gavin Sheridan ve Staffan Dahlöff ile Türkiye'den Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker ve Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici konuşmacı olarak katılacaklar.

Legal Leaks seminerine katılmak için, özgeçmişinizi de eklediğiniz başvurularınızı, info@platform24.org adresine bekliyoruz.