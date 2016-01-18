Bilgi Edinme Hakkı Projesi kapsamında 10 gazeteciye 700’er sterlin burs verilecek

Guardian Foundation'ın desteklediği Bilgi Edinme Hakkı Projesi'nin 2. yılında, 10 gazeteciye 700’er sterlin tutarında burs sağlanacak.

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) 2015’te yürüttüğü Bilgi Edinme Hakkı Projesi'nin ikinci ayağını başlatıyor. P24’ün insan hakları ve ifade özgürlüğü üzerine çalışan Londra merkezli Article 19 ile ortak gerçekleştirdiği Bilme Hakkı Projesi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun daha etkin kullanımını hedefliyor. Projenin mali kaynağı Guardian Foundation tarafından sağlanacak.

Bilme Hakkı Projesi hem gazetecilerin hem bürokratların 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nu daha etkin kullanmak yönünde teşvik edilmesini ve eğitilmesini içeriyor.



P24 ve Article 19, bu projenin yürütücülüğünü iki sivil toplum kuruluşu olarak üstlenirken, çalışma doğrudan Türkiyeli gazetecilerin katılımıyla ilerliyor.



“Biliyor musunuz” başlıklı bir farkındalık yaratma kampanyasıyla başlamış olan projede bugüne kadar 10 gazeteci burs karşılığında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanarak araştırmacı gazetecilik çalışmaları yürüttü. Daha önce burs kazanmış olan gazetecilerin bazılarının 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nu çerçevesinde aldığı ve alamadığı P24 Hukuk Birimi tarafından idari yargıya taşınacak.





Article 19 ve P24 ortaklığında yürütülen Bilme Hakkı Projesi’nin ikinci aşamasına dahil olmak isteyen gazetecilerin, 29 Ocak Cuma günü saat 17’ye kadar başvuruda bulunması gerekiyor.





Katılmak isteyen gazetecilerin, Türkiye’de medyanın yeterince yansıtmadığını düşündükleri ya da yapılan haberlerin temel soruları cevaplamakta yetersiz kaldığına inandıkları konularda birer çalışma önermesi gerekiyor. Konu serbest. Kamu sağlığı, kentleşme ve çevre sorunları, kamu harcamalarının şeffaflığı, eğitim, azınlıklar, dış politika, toplumsal cinsiyet, failli meçhuller, sokağa çıkma yasakları ve militarizm alanlarındaki önerilere öncelik tanınacak, ancak bu alanlar dışındaki öneriler de kabul edilecek.



Önerilen çalışmalar matbu gazete ve dergilerin yanı sıra, internet medyası, radyo, televizyon ve multimedya dahil her ortamda yayın hedefiyle hazırlanabilecek.



Önerilen çalışmaların, araştırmacı gazetecilik teknikleriyle birçok kaynaktan beslenecek bir veri toplama sürecinin yanı sıra Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan yararlanarak resmî kurumlara yöneltilecek temel sorular çevresinde şekillendirilmesi esas alınacak.



İlgilenen gazetecilerin, çalışma konularını, araştırma yöntemlerini ve kapsamını tarif eden, kısa özgeçmişlerini içeren en çok üç A4 sayfası uzunluğundaki başvuru metinlerinde, yetkililere soracakları soruları da yazmaları gerekiyor.

Başvuruların 29 Ocak 2016 Cuma akşamına kadar info@platform24.org adresine ulaştırılmasını bekliyoruz.

Article 19 ve P24’ün başvuruları değerlendirmesi sonrasında, projenin çekirdek grubuna dahil edilmesi kararlaştırılan toplam 10 gazeteciye 700’er sterlin tutarında araştırma bursu verilecek. Desteklenmeye değer görülen çalışmalarla ilgili duyuru 1 Şubat 2016 Pazartesi günü yapılacak.



Projeye dahil olan gazeteciler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’ndan etkin yararlanmanın yolları hakkında Türkiyeli ve yabancı uzmanların katılacağı bir eğitim seminerine davet edilecekler. Projeye İstanbul dışından katılan gazetecilerin seminer süresince yol ve konaklama giderleri karşılanacak.

Türkiyeli bürokratların bu kanun çerçevesinde hızlı, doğru ve tatminkâr cevap verme yükümlülüğü konusunda eğitilmesi de proje kapsamında planlanıyor.



Projeye katılan 10 gazetecinin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yetkililere sordukları sorular ve alınan/alınmayan cevaplar, Article 19 ve P24 tarafından izlenecek. Hızlı, doğru, tatminkar cevap verilmeyen sorular için alternatif bilgi edinme yollarına başvurulacak ve yasaların hak tanıdığı bütün hukuki süreçler Article 19 ve P24 tarafından kullanılarak, Bilgi Edinme Hakkı’nın hayata geçirilmesi için çalışılacak.

Projeye katılan gazetecilerin çalışmalarının 2016 Mayıs ayından itibaren yayımlanması hedeflenecek.







