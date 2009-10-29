TSK'nın, bu yıl Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı afiş için seçilen fotoğrafta türbanlı vatandaşlar yer alıyor. Köşeyazarları TSK'nın bu yaklaşımını değerlendirdi.





"Bilgi Destek Planı'nda bu da var"

Zaman Gazetesi Yazarı Hüseyin Gülerce:

“Radikal gazetesinde yayınlanan Bilgi Destek Planı’nda bu var. Böyle bir yumuşama var. Böyle bir planın hazırlanmasını eleştirebiliriz de orada da TSK’nın tabanı düşünülerek bir başörtüsü yaklaşımı sergilenmelidir deniyor. İşte TSK bu konuda sıkıştırılıyor deniyor. Türbanla başörtüsünü ayırmak gerekir diyor. Bu yaklaşımı biraz daha ileri götürmüş bir fotoğraf gibi.. Şimdi TSK bir açıklama yapabilir bu fotoğrafın değerlendirilmesiyle ilgili bu tür değerlendirmeleri maksadını aşan değerlendirme olarak nitelendirebilirler. Daha önce de yaptılar çünkü böyle birşey.”





"TSK nihayet çok normal birşey yapmış"

Milliyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol:

“Türk Silahlı Kuvvetleri nihayet çok normal birşey yapmış. Vatandaşlara yer verirken türbanlı vatandaşların da bir ölçüde yer verilmesi gayet tabidir. İrtica planına çok fazla bağlı bulmuyorum. Türkiye’de türban konusunda eski düşmanca tavırlar genelde azalıyor. Birçok üniversitede türbanlılara tolerans gösteriliyor. Türban karşıtlarının eski öfkesi eskisi kadar değil bu normal demokratikleşme açısından iyi bir adımdır.”





"İronik bir eleştiri konusu olabilir"

Vakit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak:

“Teknik bir yanlışlık galiba. O haini hemen bulmak lazım. Cumhuriyet'e ihanetin bedelini ağır şekilde ödemeli... Cumhuriyet fazilettir Elhamdülillah... Bu ironik bir eleştiri konusu olabilir. Türkiye bunları konuşarak vakit kaybetmemeli... Türkiye bunları haketmiyor, yazık oluyor, ayıp oluyor.”





"Afişler tartışmalardan önce basılmıştır"

Emekli Org. Necati Özgen:

“O afiş bu tartışmalardan önce basılmıştır. Silahlı kuvvetlerinin türbanla işi yoktur, başörtüsü hariç. Başörtüsünün TSK ile hiçbir uyumsuzluğu yoktur. Yasak değildir herkes orduevine, kampına, her yere başörtüsüyle girebilir. Ama türban konusundaki tutumu farklıdır. Türban konusu kesinlikle uygun olmaz. Hepimizin annesi, büyükleri örtülüdür ama bunun irtica ile şununla bununla ilgilisi yoktur.”