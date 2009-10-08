BİLGESAM: Kürtler 'bağımsızlık' istemiyor

'Bilge Adamlar' Kürt açılımına bir anketle katıldı. 8 bin 607 Kürt kökenli vatandaşa 'Kürtlere bağımsızlık verilmeli mi?' diye soruldu. Katılımcıların yüzde 90.3'ü 'hayır' cevabı verdi.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre Hükümet'in 'Kürt açılımı' sürecinde yeni bir rapor da 'Bilge Adamlar'dan geldi. Kadrosunda eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, emekli büyükelçiler İlter Türkmen, emekli Orgeneral Oktar Ataman ile Yargıtay onursal Başsavcısı Sami Selçuk'u da bulunan Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM) 'Kürt raporu' hazırladı.



Araştırma Kürtçe bilen 200 anketör tarafından 8 bin 607 Kürt kökenli vatandaş arasında Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Van, Kahramanmaraş, Muş, Adıyaman, Batman, Elazığ, Ağrı, Erzurum, Bitlis, Siirt, Bingöl, Tunceli ile en çok göç alan İstanbul ve Mersin'de yapıldı. Anket sonuçlarına göre ana dili Kürtçe olanların yüzde 73.9'u evlerinde ikinci dil olarak Türkçe'yi kullanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 15'i okur - yazar değil. Okula gitmeyen erkeklerde oranı yüzde 11.9, kadınların oranı ise yüzde 22,7.



Ailedeki PKK'lılar...



Aile ya da yakınlar arasında PKK'ya katılma oranı; terörün fazla yaşanmadığı illerde yüzde 7.8, terörün daha fazla yaşandığı illerde yüzde 12,4, göç ile oluşan mahallelerde ise yüzde 23 çıktı.

Katılımcıların yüzde 12.1'i işsiz. Oran kadınlarda yüzde 48'e yükseliyor. İşsizlik oranı, ana dili Türkçe olanlarda 6.2, ana dili Kürtçe olanlarda yüzde 15.6.