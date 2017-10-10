Bilge Tarhan için anma töreni düzenlendi

Geçen yıl vefat eden İstanbulspor\'un efsane isimlerinden Bilge Tarhan için Akatlar Kültür Merkezi\'nde anma töreni düzenlendi.

Törene İstanbulspor Yönetimi, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ,aynı dönemde futbol oynadığı arkadaşları ile ailesi katıldı.

Bilge Tarhan\'ın hayatının anlatıldığı bir barkovizyon gösterisi ile başlayan gece takım arkadaşları ve ailesinin Tarhan ile ilgili anılarını anlatmasıyla devam etti.

İstanbulspor Kulübü Başkan Yardımcısı Sebahattin Sarıalioğlu Bilge Tarhan\'ın Türk futbolunun yetiştirdiği önemli futbolculardan biri olduğunu dile getirirken önceki yıllarda İstanbulspor\'da faal yöneticilik yapan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil de gecede kısa bir konuşma yaptı.

Ürkmezgil \"Mekanı cennet olsun. Biz çocukken hepsi bizim için efsaneydi. İstanbulspor\'un büyüklüğü bu efsaneler sayesindedir. Bilge Tarhan gibi oyunculara çok şey borçluyuz. Başka hesapların peşinde olmadan sarı-siyah aşkıyla mücadele eden bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun\" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL-DHA

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