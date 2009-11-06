Bilge Köyü'nün istenmeyen bebeği öldü

Mardin'in Bilge Köyü'nde saldırıya uğrayan ailenin kızı olan Asuman Çelebi'nin bebeği yaşamını yitirdi.



Bebeğin babası, 44 kişinin öldüğü katliamı gerçekleştiren Çelebi ailesinin bir ferdiydi. Bebeğin ölümü, 'cinayet mi' sorusunu gündeme getirirken, hastane yetkililerinden açıklama geldi. Yetkililer, bebeğin hastaneye geldiğinde anne karnında ölü olduğunu, ölü bebeğin sezeryanla alındığı ifade etti. Mardin'in Bilge Köyü'nde 44 kişinin katledilmesinin ardından eşi saldırganların ailesinden olduğu için hamileyken ayrılan 22 yaşındaki Asuman Çelebi'nin ölü doğum yaptı. Milliyet gazetesinin haberine göre, Mazığdağ'ın Bilge Köyü'nde 4 Mayıs 2009 akşamı nişanevine yapılan silahlı saldırıda 44 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya uğrayan ailenin kızı olan ve saldıryı gerçekleştiridği gerekçesiyle bazı kardeşleri tutuklanan Şükrü Çelebi ile evli olan 1 çocuk annesi ve o tarihte 3 aylık hamile olan 22 yaşındaki Asuman Çelebi'nin köyü terk eden eşi ile gitmeyip baba evinde kalmayı tercih etti. Asuman Çelebi, 1.5 yaşındaki oğlu Kadir Çelebi'yi de daha güvenlik bir yere giden babası Şükrü Çelebi ile gönderip, köyde yakınlarıyla yaşamaya başladı. Asuman Çelebi, o dönem gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babam benden küçük oğlum Kadir'i babasına teslim edip yanlarına gelmemi istedi. Kadir'e berşiy olursa bizden bilirler dedi. Bende oğlumu babası ile gönderdim" demişti.



Bilge Köyü'nde yaşayan Asuman Çelebi, geçen Pazar günü karnındaki bebeğinin hiç bir hareket etmediğini fakedince yakınların tarafından Mardin Kadın Doğum Hastanesİ'ne götürüldü. Burada yapılan muayenede kız bebeğin ölü olduğu tespit edilerek sezaryanla anne karnından alındı. Bebekte yapılan ilk incelemede herhangi bir darp ve zehirlenme izini rastlanılmadı. Anne Çelebi, 4 saat hastanede kontrol altında tutulduktan sonre serbest bırakıldı. Sezaryan ile alınan ölü bebek teslim edildiği aile tarafından Bilge Köyü Mazarlığı'nda toprağa verildi.



Bebeğin ölümü şüpheli bulunması üzerine Sağlık Bakanlığı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.