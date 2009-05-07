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Bilge köyü mağdurları için yardım kampanyası

Mardin Valiliği, Bilge köyünde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 44 kişinin yakınları için yardım kampanyası başlattı.

07 Mayıs 2009 03:00

Mardin Valiliği, Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 44 kişinin yakınları için yardım kampanyası başlattı.

Mardin Valisi Hasan Duruer, yaptığı yazılı açıklamada, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 4 Mayıs Pazartesi yapılan saldırıda öksüz ve yetim kalan çocuklara destek olmak, saldırı nedeniyle meydana gelen sosyal yaraların sarılması amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Vakıflar Bankası'nın Mardin Şubesi'nde bu amaçla "Mardin Valiliği Bilge köyü yardım toplama hesabı" adı altında hesap açıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların "729 4709 847" numaralı hesap numarasına yardım parası yatırabileceği kaydedildi.

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