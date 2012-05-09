Bilge Köyü katliamında şaşırtan ifade!

Bilge Köyü'nde 2009 yılı Mayıs ayında meydana gelen katliamla ilgili olarak sanıklardan 3'ü bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Katliamın sorumlusu ve planlayıcısı olduğu ileri sürülen Mehmet Çelebi, 10 çocuğunun en az 7'sinin, öldürdüğü Fesih Çelebi'den olduğunu ileri sürdü.

Yerel mahkeme 2010 yılı Nisan ayında yapılan son duruşmada katliamın planlayıcısı olan tutuklu sanıklar 'Şıh Mehmet' lakaplı Mehmet Çelebi (45), kardeşi Abdülhakim Çelebi (35), Mehmet Emin Çelebi (37), Mehmet Sait Çelebi (42), Ömer Çelebi (44) ve Süleyman Çelebi'nin (46) her birine 44'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Diğer tutuklu 2 sanıktan 'Şıh Mehmet'in oğlu M.Ş.Ç.'ye, 18 yaşından küçük olduğu için 44'er kez 15'er yıl hapis, evinde el bombası ve fişek bulunan Ahmet Çelebi'yi de toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Mehmet Çelebi hakkında verilen 44

kez ömür boyu hapis cezasının 43'ünü onarken, Fesih Çelebi'nin öldürülmesinden olanı bozarak Mehmet Çelebi'nin 10 çocuğuna DNA testi yapılmasını istedi.

Ayrıca Yargıtay, 44 kez ömür boyu cezasını onadığı Abdülhekim Çelebi'ye ruhsatsız silah bulundurmak suçundan verilen ceza ile evinde bomba ve mermi bulunan Ahmet Çelebi'nin mermilerden aldığı cezayı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderirken, cezaevinde geçen yıl intihar eden Süleyman Çelebi'nin davasının ise düşürülmesine karar verdi.

'Namus için yaptım'

Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında bugün yapılan duruşmaya Mehmet Çelebi, kardeşi Abdülhekim Çelebi ve Ahmet Çelebi katıldı.

Olayın tamamen namus meselesi olduğunu tekrar eden Mehmet Çelebi şöyle dedi: "DNA testi sonuçları gelsin. Allah'ın adına yemin ederim ki, 10 çocuğumun en az 7'si Fesih Çelebi'den çıkacak. Ben bu olayı namus için yaptım. 17 yıl devletime korucu olarak hizmet verirken, dağlarda teröristlerle mücadele ederken, eşim Fersi Fesih Çelebi ile ilişkiye girmiş. Ben de bunu duydum ve onları takibe aldım. Bir gün bunları suç üzeri yakaladım. DNA testinin yapılmasını istiyorum. Yakaladım ve gereken cezayı verdim."

Köydeki faili meçhuller

Ağlayarak savunma yapan Mehmet Çelebi, Bilge Köyü'nde iki kişinin öldürüldüğünü belirterek, "2 tane faili meçhul cinayet var. Bu olaya tanığım. Kimin öldürdüğünü biliyorum. Vicdan azabı çekiyorum" diye konuştu. Mahkeme başkanı ise sanıktan avukatı aracılığıyla Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunmasını söyledi.

'Ağabeyim öldür' dedi

Duruşmada savunma yapan Abdülhekim Çelebi ise, "Kadınlar dışarıya çıkacaktı. Ben 'Şıh Mehmet'e ne yapayım' diye sordum. O da 'öldür hepsini' dedi. Ben de ateş ettim. Çok pişmanım her şey aniden oldu" diye konuştu.

Evinde bomba ve fişek bulunan Ahmet Çelebi ise, bulunan malzemenin kendisine ait olmadığını ileri sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Çelebi'nin 10 çocuğunun DNA testinin sonuçlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan Mehmet Çelebi'nin, eşi Fersi Çelebi'den geçen ocak ayında boşandığı belirtildi.