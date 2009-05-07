T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilge köyü katliamında bir tutuklama daha

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırı olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

07 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı Bilge köyünde geçen pazartesi gecesi 44 kişinin katledildiği, 3 kişinin yaralandığı saldırı ile ilgili A.Ç. de tutuklandı.

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan korucu A.Ç.'nin, bugün evinin taşınması sırasında eşyalarının yüklendiği kamyonette arama yapıldı. Kamyonette 6 el bombası ve 163 mermi bulunması üzerine tekrar gözaltına alınan A.Ç., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece saldırı ile ilgili tutuklu sayısı 11'e yükseldi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24