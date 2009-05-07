Bilge köyü katliamında bir tutuklama daha

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan korucu A.Ç.'nin, bugün evinin taşınması sırasında eşyalarının yüklendiği kamyonette arama yapıldı. Kamyonette 6 el bombası ve 163 mermi bulunması üzerine tekrar gözaltına alınan A.Ç., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece saldırı ile ilgili tutuklu sayısı 11'e yükseldi.