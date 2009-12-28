Bilge Köyü katliamı davası başladı

T24- MARDİN'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde geçen 4 Mayıs akşamı 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması ile ilgili davanın 4'üncü duruşması, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Güvenlik nedeniyle Çorum'da görülen duruşma geniş güvenlik önlemleri altında saat 10.00'da tutuklu sanıkların salona alınması ile başladı. 8'i tutuklu toplam 13 sanık arasında 14 yaşındaki M.Ş.Ç. ile A.Ç.'nin bulunması nedeniyle duruşma gizli oturumla gerçekleştirildi. 9 sanık hakkında ‘Tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürme' suçundan 36’şar kez, 7 çocuğun öldürülmesi suçundan 7'şer kez ve hamile bir kadını öldürmek suçundan da 1'er kez olmak üzere 44’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede ayrıca, 9 sanığın, 4’ü çocuk 10 kişiyi de ‘kasten öldürmeye kalkışma' suçundan 200'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, evinde 6 el bombası bulunan Ahmet Çelebi hakkında da 17, havaya ateş eden Mustafa Çelebi'ye ise 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tutuksuz sanık A.Ç. ve tutuklu M.Ş.Ç. için soruşturma ayrı yürütülürken, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmada dosyalar birleştirilmişti.