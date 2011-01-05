Bilge köyü katliamcısı kendini astı

T24 - Mardin'in Bilge köyünde 44 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin davada 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Süleyman Çelebi'nin, hükmen tutuklu bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dün kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.





Çelebi'nin cesedi, dün saat 12.30 sıralarında banyonun penceresine çamaşır ipiyle asılı halde bulundu.





Olay üzerine Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı adli, cezaevinin idari yönden bağlı bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da idari soruşturma başlattı.





Çelebi'nin cesedinin yanında içeriği öğrenilemeyen not da bulundu.





Cesedin otopsiye gönderildiği bildirildi.



