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Bilge Köyü katliamcısı intihar etti

Süleyman Çelebi, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dün kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

05 Ocak 2011 02:00

T24- Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin davada 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Süleyman Çelebi'nin, hükmen tutuklu bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dün kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.

Çelebi'nin cesedi, dün saat 12.30 sıralarında banyonun penceresine çamaşır ipiyle asılı halde bulundu.

Olay üzerine Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı adli, cezaevinin idari yönden bağlı bulunduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da idari soruşturma başlattı.

Çelebi'nin cesedinin yanında içeriği öğrenilemeyen not da bulundu.

Cesedin otopsiye gönderildiği bildirildi.



 

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