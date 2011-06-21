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Dünya

BİLETSİZ VE PASAPORTSUZ UÇTU  MOSKOVA (A.A)

21 Haziran 2011 00:23

-BİLETSİZ VE PASAPORTSUZ UÇTU  MOSKOVA (A.A) - 20.06.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki uluslararası Moskova-Domodedovo havalimanında, bir kadının pasaportsuz ve biletsiz uçağa binmeye başardığı bildirildi. Kadının kimliğini vermeyen Rus savcılığı yayımladığı yazılı açıklamada, sözkonusu kişinin Cuma günü, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gidecek olan bir uçağa, Domodedovo havalimanındaki bütün kontrol noktalarından hiç kontrol edilmeden, pasaportunu göstermeden ve durdurulmadan geçerek binebildiğini kaydetti. Açıklamada, olay hakkında soruşturma açıldığı ve sorumluların cezalandırılacakları belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Domodedovo havaalimanında 24 Ocak'ta düzenlenen ve 37 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırıdan sonra, havalimanındaki güvenlik önemlerinin artırılmasını istemişti. Saldırının sorumluluğunu Çeçen lider Doku Umarov üstlenmişti. Rus yerli havayolu şirketlerinin yanısıra, aralarında British Airways ve Lufthansa gibi havayolu şirketlerinin de bulunduğu toplam 39 yabancı havayolu şirketi de Domodedovo havalimanını kullanıyor.

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