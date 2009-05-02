Biletlet el yakıyor

750 TL’ye kadar çıkan bilet fiyatlarıyla dikkat çeken Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi, en pahalı spor karşılaşmalarından biri olacak. Derbinin bilet fiyatları, 2010 Dünya Kupası grup maçlarını geçerken, Beşiktaş kasasına 1.5 milyon TL koyacak.



Hürriyet'in haberine göre; bugün oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi bilet fiyatları açısından Türk futbol tarihinin en pahalı maçlarından biri olmaya aday görünüyor. 70 TL’den başlayıp 750 TL’ye kadar çıkan fiyatlar 2010 Dünya Kupası grup maçları, 2009 UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatlarını da geride bırakıyor. Beşiktaş’ın bu maçtan elde edeceği gelir de 1.5 milyon TL’ye ulaşıyor.



Dünya Kupası 20 dolar



Güney Afrika’da 2010 yılında düzenlenecek Dünya Kupası grup maçlarının bilet fiyatları 20 dolar (31.8 TL) ile 160 dolar (254.4 TL) arasında değişiyor. Derbinin bilet fiyatları bu yıl son defa İstanbul Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda onanacak olan UEFA Kupası finalinden de fazla. Final maçı için taraftarlar 45 Euro (94 TL) ile 130 Euro (274 TL) arasında değişen fiyatlara bilet bulabiliyor. Tarihin en pahalı maçı olarak gösterilen derbi için "Şampiyonluk yolunda önemli bir maç" diyen Beşiktaş Asbaşkanı Ertunç Soğancıoğlu, Galatasaray maçının bilet fiyatlarının daha pahalı olabileceği mesajını verdi.



Kombine daha cazip



Türkiye’de kombine satışlarının her geçen yıl arttığına işaret eden Ertunç Soğancıoğlu, şöyle konuştu: "Kombineler taraftarlar açısından daha cazip. Beşiktaş’ın performansına bakmadan kombine alan taraftarlarımızı desteklemimiz ve gelecek sezon için özendirmemiz gerekiyor. Beşiktaş’ın bu sezonki performansı ortada. Şampiyonluk yolunda önemli maçlardan biri olan Fenerbahçe maçı için bu fiyatlar yönetim olarak uygun görüldü. Galatasaray maçında ise bilet fiyatları 70 TL’den az olmaz. Belki fiyatlar bu maça göre daha da artabilir."



Derbinin gişe rakamları



Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini 30 bin taraftar İnönü Stadyumu’nda izleyecek.



Derbi için 15 bine yakın bilet satılacak.



1600 bilet Fenerli taraftarlara verilecek.



Beşiktaş bu maçtan toplam 1.5 milyon TL gelir elde edecek.



Bilet fiyatları 70 TL ile 750 TL arasında değişiyor.



20 milyon TL’lik gişe geliri elde edeceğiz



Beşiktaş’ın sezon sonunda tribün gelirlerinin 20 milyon TL’ye ulaşacağını açıklayan Ertunç Soğancıoğlu, şöyle konuştu: "Beşiktaş 2008-2009 sezonunda 4 milyon TL’ye yakın bir geliri loca satışlarından elde etti. Bunun yanı sıra kombine satışlarımız da önemli ölçüde arttı. Bu sezon 12 bine yakın kombine satışı gerçekleştirdik. Fortis Türkiye Kupası’nda da finale kadar çıkmamız gişe gelirimizi artırdı. Sezon sonuna kadar gişe hasılatımız daha da yukarılara çıkacak. 2008-2009 sezonunu 20 milyon TL ile kapatmayı hedefliyoruz. Bu bizim için de son dönemlerde en yüksek gelirlerden biri olacak. Her maçı kapalı gişe oynuyoruz."



180 kişi 750 TL verecek



Bugünkü maçın bilet fiyatlarının çok yüksek olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını dile getiren Ertunç Soğancıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bilet fiyatları 750 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak bu biletlerden 30 bin taraftar içinde sadece 180 kişiye satılıyor. Satışta olan biletlerimizin çoğu açık tribünler. Çünkü kapalı tribünde kombine sahipleri çok fazla. Bu maç için Fenerbahçeli taraftarlara 1600 bilet ayırdık."



2010 Dünya Kupası grup maçları bilet fiyatları 20 dolar (31.8 TL) ile 160 dolar (254.4 TL) arasında değişiyor.



2009 UEFA Kupası finalini izlemek isteyenler 45 Euro (94 TL) ile 130 Euro’ya (274 TL) bilet satın alabiliyor.



2009 Şampiyonlar Ligi finalinin bilet fiyatları 70 Euro’dan (147 TL) başlıyor, 200 Euro’ya (420 TL) kadar çıkıyor.



40 binden fazla kişinin izlediği İstanbul’daki Metallica konserinin bilet fiyatları ise 50-350 TL arasında değişmişti.



Bir yıl aradan sonra bu yıl 6’ıncı defa düzenlenecek olan Rock’n Coke’un bilet fiyatları 65-115 TL arasında seyrediyor. Ancak fiyatlar önümüzdeki günlerde değişecek.



Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek olan Formula 1’in bilet fiyatları da 45-700 TL arasında değişiyor.



Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Mamma Mia müzikalinin bilet fiyatları da 66 TL’den başlayıp 208 TL’ye kadar çıkıyordu.

