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Spor
Deutsche Welle

Biletlerin sadece yarısı satılabildi

Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarına sadece dört ay kaldı. Ancak stadyumlar boş kalacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar biletlerin sadece yarısı satılabildi.

05 Nisan 2016 23:25


Brezilya’da Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak Rio 2016’ya sadece dört ay kaldığı halde şu ana dek biletlerin yarısı satılabildi.

Öte yandan, Paralimpik Oyunlar konusunda durumun daha da kötü olduğu kaydedildi. Bu alanda biletlerin sadece yüzde 12’sinin satıldığı bildirildi.

Brezilya hükümeti bilet satışını artırabilmek için çeşitli promosyonlar sunuyor. Öte yandan stadyumların çok boş görünmemesi için öğrencilere bilet dağıtılması da planlanıyor.

Brezilya bunların yanı sıra ülkedeki bütçe kesintileri ve Zika salgınıyla mücadele ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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