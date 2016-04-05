Biletlerin sadece yarısı satılabildi



Brezilya’da Olimpiyat Oyunlarına hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak Rio 2016’ya sadece dört ay kaldığı halde şu ana dek biletlerin yarısı satılabildi.

Öte yandan, Paralimpik Oyunlar konusunda durumun daha da kötü olduğu kaydedildi. Bu alanda biletlerin sadece yüzde 12’sinin satıldığı bildirildi.

Brezilya hükümeti bilet satışını artırabilmek için çeşitli promosyonlar sunuyor. Öte yandan stadyumların çok boş görünmemesi için öğrencilere bilet dağıtılması da planlanıyor.

Brezilya bunların yanı sıra ülkedeki bütçe kesintileri ve Zika salgınıyla mücadele ediyor.