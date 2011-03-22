-BİLETLER YARIN SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - Fenerbahçe'nin ligin 27. haftasında 3 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Bursaspor ile yapacağı maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 23-24 Mart tarihlerinde, yalnızca kongre üyeleri, Premium Kart, Faturalı Fenercell hat sahipleri ve Taraftar Kart sahipleri için satışa sunulacak biletlerin 25 Mart Cuma günü de genel satışa açılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, Biletix'ten satışa çıkarılacak biletlerin fiyatları ise şöyle: Türk Telekom ve Migros Tribünleri 44 TL FEnerium Üst H-I Blok 65 TL Fenerium Üst C-D-F-G Blok 82,5 TL Fenerium Alt G Blok 100 TL Fenerium Alt B-F Blok 130 TL Fenerium Alt C-E Blok 150.00 TL Fenerium Alt D Blok 200 TL Sarı-lacivert Tribün 90 TL