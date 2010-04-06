Biletler yarın satışta

T24- Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden satışa çıkartılacağı bildirildi.
Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacağı kaydedildi. Biletler, 40 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılacak.
Karşılaşmanın, tribünlere göre bilet fiyatları şöyle:
VIP üst B ve E: 400 TL
VIP üst A ve F: 300 TL
VIP alt A ve F: 225 TL
VIP alt B ve E: 250 TL
VIP alt C ve D: 300 TL
Numaralı orta: 175 TL
Numaralı kenar: 150 TL
Kapalı üst: 150 TL
Kapalı alt: 100 TL
Yeni açık: 50 TL
Eski açık: 40 TL
Konuk ekip taraftarı (Eski açık): 40 TL