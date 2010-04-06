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Spor

Biletler yarın satışta

10 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Turkcell Süper Lig maçının biletleri yarın satışa sunuluyor.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, BJK İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren tüm Biletix gişeleri, 0216 556 98 00 numaralı Biletix Call Center ve www.biletix.com.tr internet adresinden satışa çıkartılacağı bildirildi.


Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacağı kaydedildi. Biletler, 40 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılacak.


Karşılaşmanın, tribünlere göre bilet fiyatları şöyle:


VIP üst B ve E: 400 TL

VIP üst A ve F: 300 TL

VIP alt A ve F: 225 TL

VIP alt B ve E: 250 TL

VIP alt C ve D: 300 TL

Numaralı orta: 175 TL

Numaralı kenar: 150 TL

Kapalı üst: 150 TL

Kapalı alt: 100 TL

Yeni açık: 50 TL

Eski açık: 40 TL

Konuk ekip taraftarı (Eski açık): 40 TL

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