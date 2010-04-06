Biletler yarın satışta

T24-



Ayrıca, maç günü bilet kalması durumunda stat gişesinden de satış yapılacağı kaydedildi. Biletler, 40 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılacak.



Karşılaşmanın, tribünlere göre bilet fiyatları şöyle:



VIP üst B ve E: 400 TL



VIP üst A ve F: 300 TL



VIP alt A ve F: 225 TL



VIP alt B ve E: 250 TL



VIP alt C ve D: 300 TL



Numaralı orta: 175 TL



Numaralı kenar: 150 TL



Kapalı üst: 150 TL



Kapalı alt: 100 TL



Yeni açık: 50 TL



Eski açık: 40 TL



Konuk ekip taraftarı (Eski açık): 40 TL