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Spor

BİLETLER SADECE İNTERNETTEN SATILACAK İSTANBUL (A.A)

15 Mart 2011 23:10

-BİLETLER SADECE İNTERNETTEN SATILACAK İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılacak derbi maç için Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletlerin yarın satışa çıkacağı ve sadece internet ortamından satılacağı bildirildi.  Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, biletlerin yarın saat 15.00'den itibaren Biletix'in internet sitesinden satışa sunulacağı, gişelerden hiçbir şekilde satış yapılmayacağı duyuruldu.  Derbi biletlerini, 1 tane olmak üzere taraftar kart sahiplerinin ve önceden gönderilen şifreleriyle kulüp kongre üyelerinin alabileceği belirtildi.

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