Biletix'e rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Biletix Bilet Dağıtım AŞ'nin müşterileri ile akdettiği çeşitli sözleşmelerin ilgili pazarlara girişleri engellediği, bu suretle rekabetin kısıtlandığı iddiasına yönelik başlatılan önaraştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Rekabet Kanunu'nun teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasakladığı belirtilerek, "Soruşturma, Biletix tarafından futbol müsabaka biletlerinin satışına aracılık hizmetleri pazarında ve canlı müzik etkinlikleri satışına aracılık hizmetleri pazarında bir yılı aşan münhasırlık içeren sözleşmeler ve benzeri uygulamalar yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı" denildi.

Açıklamada, şirket hakkında soruşturma açılmasının ceza verileceği anlamına gelmediği ifade edildi.