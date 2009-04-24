Bileti olmayan Beşiktaş'lı Eskişehir'e giremeyecek

Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile Beşiktaş arasında 26 Nisan Pazar günü yapılacak maçta, bileti olmayan Beşiktaşlı taraftarların şehir merkezine alınmayacakları bildirildi.





Eskişehir Valiliği'nin, İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıya göre, Beşiktaşlı taraftarlara ayrılan biletlerin tükendiği ve biletsiz olan taraftarların şehir merkezine kesinlikle alınmayacakları kaydedildi.



Eskişehir Vali Yardımcısı Nurettin Yücel imzasıyla, İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazıda, şöyle denildi:



“26 Nisan Pazar günü Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak Eskişehirspor-Beşiktaş Turkcell Süper Lig müsabakasıyla ilgili olarak, Eskişehirspor Kulübü ve Aktif A.Ş. yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde Beşiktaş taraftarları için ayrılan biletlerin tükendiği bilgisi alınmıştır. İlimizde oynanacak müsabakayı izlemek üzere organize veya münferit gelebilecek taraftarlardan biletsiz olanların şehir merkezine kesinlikle alınmayacaklarının ve maç günü bilet satışının kesinlikle yapılmayacağının, ilinizde ve bağlı ilçelerinizde bulunan Beşiktaş grup ve taraftar derneklerine bildirilmesini ve gerekli tebligatın yapılmasını arz ederim.”



KİMLİKSİZ TARAFTARLAR SİVAS-TRABZON MAÇINA ALINMAYACAK



Sivas İl Spor Güvenlik Kurulu, bazı Trabzonspor taraftarlarının yarın oynanacak Sivasspor maçında ev sahibi takımın tribünlerinden bilet aldığının belirlenmesi üzerine karşılaşmayı izleyeceklere, yanlarında kimlik bulundurma zorunluluğu getirdi.



Sivasspor Asbaşkanı Erdal Sarılar, bazı konuk takımın taraftarının Sivasspor tribünlerinden bilet aldığının tespit edildiğini, bu konuda İl Spor Güvenlik Kurulu’nun değerlendirmede bulunduğunu açıklarken şöyle dedi: “Her hangi bir provakasyon yaşanmaması ve olumsuz olayların engellenmesi için böyle bir karar alındı. Bu yüzden maça gelenlerin yanlarında mutlaka kimliklerini de bulundurmaları gerekiyor.

