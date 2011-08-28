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‘Bilet’ tartışmasında şoförün kalçası kırıldı

İstanbul’da bir İETT otobüsü şoförü, biletsiz yolcu ile tartışırken otobüsten düşerek kalçasını kırdı...

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - İstanbul’da bir İETT otobüsü şoförü, biletsiz yolcu ile tartışırken otobüsten düşerek kalçasını kırdı. 

Beyoğlu'nda bilet kullanmayan yolcu ile tartışırken otobüsten aşağı düşerek kalçası kırılan İETT otobüsü şoförü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

Cevatpaşa-Taksim hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Ali Arık, Şişhane durağında biletsiz olarak araca binen B.C. ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Arık, otobüsten aşağı düştü. 

Arık'ın yerden kalkamadığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoförün kalçasında kırık olduğunu belirledi. 

Ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arık'ın tedavisinin devam ettiği bildirildi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şoförün kendisine küfür ettiğini ileri süren B.C'yi gözaltına aldı. 


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