Bilet satılmayan mülteciler Otogar'da sabahlıyor

Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli mülteciler, yaşanan boğulmalar nedeniyle Edirne’den Yunanistan’a kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor. Ancak Trakya’ya giden otobüs firmaları bilet satmayınca İstanbul Otogarı'nda büyük bir yoğunluk oluştu. Otogar meydanında bekleyen mültecilerin yerlerde yattıkları görüldü.

DHA’dan Ali Can Zeray’ın haberine göre; birkaç gündür bilet alamayan mülteciler Otogar'da beklemeye başladı. İddiaya göre, Trakya tarafına giden firmalara, 'mültecilere bilet satmayın' yönünde talimat verildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Tekeli, kimi firmaların mültecileri taşımak istemediğini söyledi. Tekeli, "Bazı firmalar, diğer yolcuları rahatsız oluyor diye mültecileri taşımak istemiyor. Mültecilerin koktuğu gerekçi gösteriliyor" dedi.

Öte yandan Türkiye’nin çeşitli illerinden internet üzerinden haberleşerek otobüs ve kiraladıkları özel araçlarla Edirne’ye 250 Suriyeli mülteci geldi. Almanya’ya gitmek için yola çıkan Suriyeli mülteciler Pazarkule Sınır Kapısı’na yürümek istedi. Polis yürümek isteyen yaklaşık 250 kişiye izin vermedi. Bu arada jandarma ve polis ekipleri 3 bin Suriyeliyi kent girişinden geri çevirdi.

İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde yaşayan ve sosyal paylaşım sitelerinden haberleşen Suriyelilerin Edirne’ye geleceğini bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri, kent girişlerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kentin tüm girişlerini kontrol altına alan güvenlik güçleri İçişleri Bakanlığı’ndan oturma izin belgesi olsa dahi farklı illere seyahat edemeyecekleri yönündeki genelge uyarınca 3 bin Suriyeli sığınmacıyı kent girişinde geldikleri araçlarla geri çevirdi.

‘Ölümü göze aldık, kimseden korkmuyoruz’

Otobüslerin geri çevrildiğini öğrenen kadın çocuk yaşlı genç 250’ye yakın Suriyeli yürüyerek kente girmeyi başararak otobüs terminalinde buluştu. Geri gönderilmek istenen Suriyeliler otogarda oturma eylemi yaptı.

250 kişilik grup adına konuşma yapan Ahmet Mihtaki, deniz yolundan gidişlerin boğulmayla sonuçlandığı için Edirne’den Yunanistan sınırını geçip oradan Almanya’ya yürümek amacıyla geldiklerini söyledi. Çıktıkları yoldan kimsenin kendilerini geri çeviremeyeceğine anlatan Mihtaki, "Biz kimseden korkmuyoruz. Buraya gelirken biz ölümü ve tüm zorlukları göze aldık. Amacımız Almanya’ya gitmek. Türk insanı, askeri, polisi çok iyi ve merhametli. Bize yardımcı olup karışmasınlar yürüyerek sınırı geçmemize izin versinler. Sınırı geçip yaşamaya gideceğiz. Ülkemizde savaş olduğu için gidiyoruz bizi anlasınlar" dedi.

‘Almanya’da bizi yeni bir hayat bekliyor’

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde ailesiyle Yunanistan’a gitmek isterken denizde boğularak yaşamını kaybeden 2 yaşındaki Aylan bebeğin sahilde kumsal üzerinde fotoğrafını ellerinde tutan çocuklar Almanya’ya gitmek için kendilerine izin verilmesini istedi. Suriyeli 9 yaşındaki kız çocuğu Ceylan, polislerin Almanya’ya gitmeleri için kendilerine izin verilmesini istedi. Türkçe konuşmayı bilen 7 yaşındaki diğer kız çocuğu İvana ise Almanya’ya gidip okuyup öğretmen olmak istediğini söyledi. Savaşta 2 ayağını kaybeden ve Almanya’daki abisinin yanına gitmek için tekerlekli sandalyesi ile yanına 1 yaşındaki oğlu Rafeel eşi Salem’i alarak yola çıkan Hijam Corom Suriye’de savaş çıkmadan önce çok mutlu bir şekilde yaşadıklarını anlatarak şöyle dedi: "Savaşta iki ayağımı kaybettim ama ümidimi kaybetmedim. Eşim ve çocuğumla Almanya’da bulunan abimin yanına gitmek için yola çıktık. Tek umudum Almanya’ya gitmek orada eşimi ve beni yeni bir hayat bekliyor" diye konuştu.

Suriyeli 250 mülteciden aralarında 100’ü ikna edilerek tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a gönderildi. Diğer 150 Suriyelinin otogarda bekleyişi sürüyor.