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|Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'nda Kadıköy'de
yapacağı 3 maçın bilet fiyatları açıklandı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre,
sarı-lacivertli ekibin 17 Eylül Perşembe Twente, 5 Kasım Perşembe Steaua Bükreş
ve 17 Aralık Perşembe günü Sheriff ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda
yapacağı maçların bilet fiyatları şöyle:
Türk Telekom ve Migros kale
arkaları: 55 Lira
Fenerium Üst H-I Blok: 110 Lira
Fenerium Üst E Blok: 154
Lira
Fenerium Alt G Blok: 165 Lira
Fenerium Alt B-F Blok: 215
Lira
Fenerium Alt C-E Blok: 255 Lira
Fenerium Alt D Blok: 265
Lira
Biletix'ten satılan biletlerin bugünden itibaren kongre üyeleri ve
taraftar kart sahipleri için satışına başlanırken, genel satış 10 Eylül Perşembe
günü
olacak.