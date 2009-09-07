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Spor

Bilet fiyatları açıklandı

07 Eylül 2009 19:25

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'nda Kadıköy'de yapacağı 3 maçın bilet fiyatları açıklandı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin 17 Eylül Perşembe Twente, 5 Kasım Perşembe Steaua Bükreş ve 17 Aralık Perşembe günü Sheriff ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacağı maçların bilet fiyatları şöyle:

Türk Telekom ve Migros kale arkaları: 55 Lira
Fenerium Üst H-I Blok: 110 Lira
Fenerium Üst E Blok: 154 Lira
Fenerium Alt G Blok: 165 Lira
Fenerium Alt B-F Blok: 215 Lira
Fenerium Alt C-E Blok: 255 Lira
Fenerium Alt D Blok: 265 Lira

Biletix'ten satılan biletlerin bugünden itibaren kongre üyeleri ve taraftar kart sahipleri için satışına başlanırken, genel satış 10 Eylül Perşembe günü olacak.
 

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