Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi (H) Grubu'nda Kadıköy'de yapacağı 3 maçın bilet fiyatları açıklandı.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekibin 17 Eylül Perşembe Twente, 5 Kasım Perşembe Steaua Bükreş ve 17 Aralık Perşembe günü Sheriff ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacağı maçların bilet fiyatları şöyle:



Türk Telekom ve Migros kale arkaları: 55 Lira

Fenerium Üst H-I Blok: 110 Lira

Fenerium Üst E Blok: 154 Lira

Fenerium Alt G Blok: 165 Lira

Fenerium Alt B-F Blok: 215 Lira

Fenerium Alt C-E Blok: 255 Lira

Fenerium Alt D Blok: 265 Lira



Biletix'ten satılan biletlerin bugünden itibaren kongre üyeleri ve taraftar kart sahipleri için satışına başlanırken, genel satış 10 Eylül Perşembe günü olacak.

