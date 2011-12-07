-Bileşik faiz yüzde 10,30'a geriledi İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 4 Aralık 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,05'e, bileşik getirisi de yüzde 10,30'a geriledi. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 126 bin 322,04 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 0,84 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 577,11 puan artarak 55.256,22 puana çıktı. İkinci seansta da 117,37 puan düşen endeks günü 55.138,85 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 200,67 puan azalarak 55.055,55 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 534,41 puan düşerek 54.721,81 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 54.377,55 puana gerilerken, en yüksek olarak 55.138,85 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 125,63 puan düşerek 77.907,66 puana, sanayi endeksi 93,06 puan azalarak 50.695,54 puana, hizmetler endeksi 129,38 puan azalarak 35.793,82 puana geriledi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,16 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,18 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,36 oranında değer yitirdi. İkinci seansta işlem gören toplam 370 hisse senedinden 61'i değer kazandı, 239'u değer yitirdi, 70 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 15 milyon 147 bin 759 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 1 milyar 800 milyon 969 bin 395 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Çemaş Döküm en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.730,37 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 1,53 oranında yükseldi. Altının kilogram fiyatı 102.150,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,8212 lira, satışta 1,8340 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,8284 lira, satışta 1,8413 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 17 milyar 504 milyon 983 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 6,91, en yüksek 11,46 ve ağırlıklı ortalama yüzde 11,42'den gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3390, sterlin-dolar paritesi 1,5683, yen-dolar paritesi de 77,72 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 109,64 dolardan işlem görüyor.