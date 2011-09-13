-Bileşik faiz değişmedi İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 15 Mayıs 2013 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit ve bileşik getirisi değişmeyerek sırasıyla yüzde 8,18 ve yüzde 7,97 oldu. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 2 milyar 584 milyon 106 bin 273,87 lira olarak belirlendi. Bugün İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 1,88 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, birinci seansta 262,12 puan artarak 55.866,93 puana yükseldi. İkinci seansta da 783,69 puan artan endeks günü 56.650,62 puandan kapattı. Endeks, ikinci seansa 88,23 puan artarak 55.955,16 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 642,54 puan artarak 56.509,47 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 55.859,56 puana gerilerken, en yüksek olarak 56.754,27 puana çıktı. İkinci seans kapanışında, mali endeks 1.095,41 puan artarak 82.520,24 puana, sanayi endeksi 483,52 puan artarak 48.221,91 puana, hizmetler endeksi 662,48 puan artarak 37.550,67 puana yükseldi. Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,35 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 1,01 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 1,80 oranında değer kazandı. İkinci seansta işlem gören toplam 368 hisse senedinden 255'i değer kazandı, 59'u değer yitirdi, 54 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı. İkinci seansta, 1 milyar 416 milyon 983 bin 223 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 466 milyon 425 bin 460 lira olarak hesaplandı. İkinci seansta Garanti Bankası, İş Bankası (C), Emlak Konut, Konya Çimento ve Halk Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. -Uluslararası piyasalarda altın- Uluslararası piyasalarda altının onsu 1,819,60 dolardan işlem görüyor. İstanbul Altın Borsasında (İAB) İAB Endeksi yüzde 1,09 oranında değer kaybetti. Altının kilogram fiyatı 105.000,00 liradan kapandı. Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,7733 lira, satışta 1,7858 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,7827 lira, satışta 1,7952 lira olarak belirlemişti. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 9 milyar 540 milyon 230 bin liralık işlem hacmi kaydedildi. Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz en düşük yüzde 3,13, en yüksek 6,30 ve ağırlıklı ortalama yüzde 5,85'ten gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.55 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3686, sterlin-dolar paritesi 1,5795, yen-dolar paritesi de 76,94 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 111,66 dolardan işlem görüyor.