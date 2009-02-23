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Spor

Bilerek mi oynamıyorlar?

Gençlerbirliği yenilgisi, Fenerbahçe Yönetimi’ni de pes etme noktasına getirdi.

23 Şubat 2009 02:00


Gençlerbirliği yenilgisi, Fenerbahçe Yönetimi’ni de pes etme noktasına getirdi. Üstelik sarı-lacivertliler, bazı futbolcuların Aragones’e olan tavırlarından dolayı kasıtlı olarak oynamadıklarından şüpheleniyor

Fenerbahçe, 7-0’lık Hacettepe galibiyetinden sonra girdiği iyimser hava, Ankara’da Gençlerbirliği’nden alınan beklenmedik yenilgiyle yerini kara bulutlara bıraktı. Sarı-lacivertli yönetim de pes etme noktasına geldi.

Milliyet gazetesinin haberine göre; ligdeki şampiyonluğun çok zora girdiği görüşünde birleşen yöneticilerin, bu karamsar tablodan kurtulmak ve yeniden yarışa dahil olabilmek için bir takım önlemler alacağı ifade edildi. Sivasspor maçı öncesi takımı yeniden toparlamak ve iki yarışta da yeniden söz sahibi olmak için farklı çareler aramaya başlayacak olan Fenerbahçe Yönetimi’nde, şimdilik sessizliğini koruyan Başkan Aziz Yıldırım’ın ne tür bir önleme başvuracağı da merak konusu oldu.

Fenerbahçe Yönetimi, takımdaki bazı oyuncuların Teknik Direktör Aragones’e karşı tavırlı olduğu yönündeki kuvvetli şüphelerini de masaya yatıracak. Bu konuda ortak bir kanı oluştuğu taktirde bu oyuncular görüşmeye davet edilecek. Takımda kasıtlı biçimde oynamadığına inanılan oyuncular olursa, bu konuda sert önlemler alınması bekleniyor.

Bazı oyunculara özel, tüm takıma da genel bir para cezası uygulanmasının da sözkonusu olduğu bildirildi. Ayrıca Aragones ile yapılacak olan ilk toplantıda, İspanyol çalıştırıcıya gözdağı verilmesi de gündeme gelecek.

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