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BİLECİK'TE KÖPRÜDEN DÜŞEN ASKER ÖLDÜ BİLECİK (A.A)

10 Temmuz 2011 19:20

-BİLECİK'TE KÖPRÜDEN DÜŞEN ASKER ÖLDÜ BİLECİK (A.A) - 10.07.2011 - Bilecik'te çıktığı köprüden düşen asker, hayatını kaybetti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında vatani görevini yapan Ümit Özdemir (20), hafta sonu iznini geçirmek için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hamsu Deresi'ne gitti. Burada Hamsu Köprüsü'ne çıkan Özdemir, belirlenemeyen nedenle yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.  Söz konusu yerde piknik yapan askerler olayı fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, dereden çıkartılan Özdemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özdemir'in cenazesi, Bilecik Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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