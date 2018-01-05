T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilecik'te FETÖ sanıklarına ceza yağdı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 66 sanıktan 37'si, 10 yıl ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı

05 Ocak 2018 12:27

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 66 sanıktan 37\'si, 10 yıl ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Aralarında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Fevzi Uzun\'un da bulunduğu 43\'ü tutuklu, 12\'si tutuksuz, 11\'i firari olan toplam 66 sanığın yargılandığı Bilecik Ağır ceza Mahkemesi\'ndeki duruşma dün gece geç saatlere kadar sürdü. Tutuklu sanıklardan bazılarının kaldıkları çeşitli illerdeki cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.
Duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklardan Zakir Er\'i 10 yıl, Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Fevzi Uzun ile Ahmet Keskin ve Sezai Karadağ\'ı da 9\'ar yıl 4\'er ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet 33 sanığı da 8\'er yıl 9\'ar ay ile 1\'er yıl 6\'şar ay 22\'şer gün arasında hapis cezasıyla cezalandırdı. Heyet, bir sanığın beraatene, diğer sanıkların ise yargılanmalarının devamına karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİLECİK DHA BİLECİK Fethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAralarında Bilecik TicaretSanayi OdasıFevzi UzunBilecik AğırMahkemesiTutukluSesGörüntü Bilişim Sistemi SEGBİSSanıklarDuruşmada Ağır Ceza Mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24