Bilecik'te FETÖ sanıklarına ceza yağdı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan 66 sanıktan 37\'si, 10 yıl ile 1 yıl 6 ay 22 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Fevzi Uzun\'un da bulunduğu 43\'ü tutuklu, 12\'si tutuksuz, 11\'i firari olan toplam 66 sanığın yargılandığı Bilecik Ağır ceza Mahkemesi\'ndeki duruşma dün gece geç saatlere kadar sürdü. Tutuklu sanıklardan bazılarının kaldıkları çeşitli illerdeki cezaevlerinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Duruşmada Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklardan Zakir Er\'i 10 yıl, Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Fevzi Uzun ile Ahmet Keskin ve Sezai Karadağ\'ı da 9\'ar yıl 4\'er ay 15\'er gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet 33 sanığı da 8\'er yıl 9\'ar ay ile 1\'er yıl 6\'şar ay 22\'şer gün arasında hapis cezasıyla cezalandırdı. Heyet, bir sanığın beraatene, diğer sanıkların ise yargılanmalarının devamına karar verdi.