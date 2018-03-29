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Bilecik'te 10 milyon liralık yılan zehri ele geçirildi

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada, 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

29 Mart 2018 14:45

Cafer ELMAS/OSMANELİ (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptıkları aramada, 10 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 253,1 gram kobra yılanı zehri ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Bilecik İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Osmaneli ilçesi, İznik yolu Oğulpşa köyü yakınlarında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Kiralık olduğu belirtilen otomobilde, eğitilmiş köpekle yapılan aramada, peçetelere sarılı 4 cam tüp içerisinde 253,1 gram kimyasal ve nükleer maddelerin ayrıştırılması ile ilaç sanayinde kullanılan kobra yılanı zehri ele geçirdi. Yılan zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu belirtildi.
Jandarma ekipleri otomobilde bulunan M.D., T.K. ve Ö.B.\'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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