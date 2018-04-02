Bilecik: TÜSİAD, Türkiye'nin refahını yükseltecek politikalara destek olmaya devam edecek

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşu olan Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği\'nin (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, “TÜSİAD, Türkiye’yi büyütecek, Türkiye’nin refahını yükseltecek tüm proje ve politikalara destek olmayı sürdürecek” dedi.

TÜSİAD\'ın 47’nci kuruluş yıldönümüne ilişkin bir mesaj yayınlayan Bilecik, şunları söyledi:

\"TÜSİAD, bugün Türkiye’de iş dünyasının önemli bir bölümünü temsil eden bir kuruluş.

\"Türkiye’nin hem ekonomik, hem sosyal kalkınması için çalışan bir fikir ve proje fabrikası gibi çalışıyoruz.

\"TÜSİAD, bu yönüyle dünyadaki tüm iş örgütlerinden farklı bir kapsama sahip.

\"Bu geniş vizyonu adım adım oluşturan, benden önceki tüm TÜSİAD başkanlarına teşekkür ediyor, onları saygıyla anıyorum.

\"Atatürk ilkelerine, demokrasiye, sosyal ve ekonomik kalkınmaya olan bağlılığını güçlendirerek sürdürecek olan kuruluşumuz, Türkiye’yi büyütecek, Türkiye’nin refahını yükseltecek tüm proje ve politikalara destek olmayı sürdürecek.\"

TÜSİAD, Türkiye’de kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturan, kurumlar vergisinin yüzde 80’ini ödeyen ve dış ticaretin yüzde 85’ini gerçekleştiren dört bine yakın şirketin temsilcisi görevini üstlenirken, Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope üyesi kimliğiyle Avrupa Birliği’nin siyaset üretme ve karar alma süreçlerinde Türk iş dünyasının sesi olma görevini de yürütüyor.

\"Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye\" ilkesi altında son 10 yıl içinde 120’yi aşkın rapor yayınlayan TÜSİAD, Türkiye gündeminin önemli konularının masaya yatırıldığı 2,500’den fazla etkinlik düzenledi.

TÜSİAD, 2017-2018 döneminde başlattığı projelerle Türkiye’nin kalkınması ve büyümesine yönelik yapısal reform önerilerini somut çözümlerle buluşturuyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu\'nun (TÜRKONFED) işbirliğiyle ile başlattığı, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) KOBİ’lere dijital dönüşüm ortamında insan kaynağı ve yatırım yönetimi alanında önemli katkılar sağlarken, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat (STEM+A) disiplinlerinin eğitim müfredatındaki ağırlığını artırmasını hedefleyen STEM Seferberliği de TÜSİAD’ın son dönemde odaklandığı önemli projeler arasında yer alıyor.

2011 yılından bu yana düzenlenen TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması da Türkiye’nin her yanından üniversite öğrencilerine girişimcilik dünyasının kapılarını açıyor.